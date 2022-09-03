TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

03.09.2022 16:20

Geçtiğimiz aylarda oğlu Miran'ı kucağına alan TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekolteli pozla ortalığı salladı.

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve son olarak ise ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı olay nedeniyle magazin gündemine oturan Ece Ronay, kısa bir süre önce oğlu Miran'ı kucağına aldı.

BODRUM'A TATİLE GİTTİ

Yeni doğum yapan Ronay içerik üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda yeni bir şarkısı çıkacak olan Ece Ronay, Bodrumda tatile çıktı. Ronay, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ VE YORUM YAĞDIRDI

Derin dekolteli pozlarını paylaşan Ronay'a takipçileri tarafından "En güzel anne" "Bu fizik halis mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o pozlar:

Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı
Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı
Yeni doğum yapan fenomen Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle ortalığı salladı





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Ece Ronay, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu - Son Dakika
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