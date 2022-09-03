TikTok fenomeni Ece Ronay, verdiği göğüs dekoltesiyle beğeni yağmuruna tutuldu

TikTok'ta çektiği videolarla ünlenen ve son olarak ise ünlü televizyoncu Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı olay nedeniyle magazin gündemine oturan Ece Ronay, kısa bir süre önce oğlu Miran'ı kucağına aldı.

BODRUM'A TATİLE GİTTİ

Yeni doğum yapan Ronay içerik üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda yeni bir şarkısı çıkacak olan Ece Ronay, Bodrumda tatile çıktı. Ronay, pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENİ VE YORUM YAĞDIRDI

Derin dekolteli pozlarını paylaşan Ronay'a takipçileri tarafından "En güzel anne" "Bu fizik halis mi?" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte o pozlar:















