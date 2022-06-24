Trans fenomen Mükremin Gezgin, doğum videosundan sonra yaşadıklarını anlattı: Bana zarar vererek kral olmaya çalışıyorlar

Aylardır TikTok hesabından videolar yayınlayarak hamile olduğunu söyleyen ve geçtiğimiz haftalarda özel bir hastanede doğum videosu yayınlayan trans fenomen Mükremin Gezgin, sosyal medyanın gündemine oturdu. Gelen tepkilerinden ardından hedef olan ve şikayetlerden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında yayınlanan Gör Beni programına konuk oldu.

"HER ŞEY KURGUYDU, YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIM"

Hamilelik videolarını nasıl çekmeye başladığını anlatan fenomen, "Her şey başlı başına bir kurguydu. İnsanlar da biliyordu benim yaptığımın kurgu olduğunu. İnsanlar sevdi bunu 9 ay boyunca yolda gören bütün anneler, kadınlar benim karnımı öpüyordu. Hep alkış yaptılar ama son anda gol yaptılar. Yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum" dedi.

"ALKIŞLAYACAĞINIZA 'DUR' DİYEBİLİRDİNİZ"

Hakkında soruşturma başlatılan Gezgin, insanların, dine aykırı olduğu gerekçesiyle kendisini şikayet ettiklerini belirterek "Bunu başta şikayet etmeleri gerekirdi. "Başta alkış yapacağınıza 'dur' diyebilirdiniz" şeklinde konuştu.

"UNUTULAN İSİMLER ZİRVE YAPMAK İÇİN KONUŞTU"

Gezgin, Armağan Çağlayan'ın "Hamilelik fikri nereden çıktı?" sorusu üzerine de sözlerine şöyle devam etti: "Bir anda oturuyordum, ben dedim hamileyim... Bir tiyatro yapacağım dedim... Bir kurgu, senaryo hazırlayacağım dedim. İlk başta tabi ki korku oldu içimde... 'Bunu yaparsam acaba ne olur?' diye düşündüm. Ama atınca baktım milyonlar alkış yaptı. Herkes çok sevdi. Arabayla yolda yürüyemiyordum. Ama son dakika sadece gündem yaratmak için, unutulan isimler zirve yapmak için konuştular."

"KENDİMİ KADIN OLARAK GÖRÜYORUM"

Videolarından dolayı pişmanlık duymadığını söyleyen Gezgin, "Bir erkek hamile kalamaz ki... Bir erkeğin zaten çocuğu olamaz" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Art niyetli bir şey yapmadım. Ben kadınları zaten çok seviyorum. Ben zaten dışım erkek görünüm olabilir ama kadın bir insanım. Kendimi kadın görüyorum zaten" ifadelerini kullandı.

"BANA ZARAR VERİP KRAL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Ölüm korkusu yaşadığını belirten fenomen, "Olaydan sonra dışarı çıkamıyorum. Çünkü bir kişi bana zarar vererek kral olmaya çalışıyor. Bir yere gideceksem de araba ile gidiyorum. Halkımız LGBT-İ bireylerine sahip çıkmıyor. Annem yaşananlardan dolayı çok üzülüyor" dedi.

"BABAM DURUMUMU BİLMİYOR, KARŞISINA ÇIKMAYA UTANIYORUM"

Babasıyla 3 yıldır görüşemediğini söyleyen Gezgin, sözlerini şöyle tamamladı: "Babamın karşısına çıkamıyorum, utanıyorum. Baba hasreti çekiyorum. Babam benim bu durumlarımı bilmiyor. Bu yaşananları bilmiyor, hiç duymadı. Duysa anneme tepki gösterir. Amcalarım da annemi arayarak 'soyadını değiştirsin' diyor. Annem ortada kaldığı için zor durumda. O yüzden hiçbir anneye saygısızlık yapmam. Yeni şarkı çıkarmıştım, kariyerime öyle devam edeceğim. TikTok hesabım kapatıldı ama videolar çekmeye devam edeceğim. Ölümü göze alarak videolar çektim. Yaşananlarda dolayı herkes benimle olan videolarını silmeye başladı."