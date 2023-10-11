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Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı - Son Dakika

Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı

Son Güncelleme: 11.10.2023 08:04

Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hayatımın Neşesi isimli dizi 7 Kasım'da final yapacak.

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Tolga Tekin, Metin Coşkun, Aras Şenol, Gizem Kala, Süreyya Güzel, Ezgi Tombul, Uğur Demirpehlivan ve Selma Güneri gibi isimlerin paylaştığı Hayatımın Neşesi dizisinden kötü haber geldi. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi final yapacak.

KASIM AYINDA FİNAL YAPACAK

TRT 1 geçen yaz Benim Güzel Ailem, Kendi Düşen Ağlamaz ve Hayatımın Neşesi adlı üç yazlık diziyi birden ekrana getirmişti. Bu dizilerden Hayatımın Neşesi için TRT final kararı aldı. Ünlü isimlerin kadrosunda yer aldığı dizi, 18. bölümde final yapacak. Dizinin son bölümü 7 Kasım Salı akşamı yayınlanacak.

TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor
TRT 1'in sevilen dizisi Hayatımın Neşesi final yapıyor

Hayatımın Neşesi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hayatımın Neşesi dizisi için final kararı alındı - Son Dakika
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