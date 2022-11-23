Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek

23.11.2022 15:50

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı, yaklaşık 1 ay kadar ekranlara gelmeyecek. 77'inci bölümle izleyici karşısına çıkan dizi, 2022 Dünya Kupası maçlarının TRT ekranlarında yayınlanması sebebiyle kısa bir ara verecek.

TRT 1'de yayınlanan ve başrollerindeBerk Atan, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Semih Ertürk gibi isimlerin paylaştığı Gönül Dağı dizisi son dönemin en sevilen aile dizisi. Her bölümüyle izlenme oranlarını alt üst eden dizi bu defa başka bir konuyla gündeme geldi.

3 HAFTA YAYINLANMAYACAK

3 sezondur izleyiciyi ekran başına kilitleyen Gönül Dağı Katar'da başlayan 2022 Dünya Kupası nedeniyle 3 hafta ekranlarda olmayacak. TRT 1'de bu süreç boyunca Dünya Kupası maçları yayınlanacak. Dizi için alınan bu karar izleyicileri üzerken, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında yeni bölüm yayınlanmayacak.

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen karar! Yeni bölüm için 3 hafta bekleyecekler

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Elif, annesinin kasabaya dönüşüyle birlikte ikilem içinde kalır. Geçmişin acı travmalarını derinden hisseden Elif, annesinin hikayesini öğrendiğinde onu affedebilecek midir? Amcaoğullarıyla en iyi nişan organizasyonunu yapma konusunda iddialaşan Cemile, Asuman ve Zahide kolları sıvamıştır. Asuman müzik okulunda Mahmut Tuncer'le karşılaşınca onu nişanda sahneye çıkmaya ikna eder. Mahmut Tuncer'in Gedelli'ye gelişiyle birlikte başta amcaoğulları olmak üzere herkeste hem şaşkınlık hem de sevinç oluşur. Büyük iş başardıklarını düşünen Cemile ve Asuman, nişan günü Mahmut Tuncer'in kaçırılmasıyla zor duruma düşer ve soluğu amcaoğullarının yanında alır.

Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen karar! Yeni bölüm için 3 hafta bekleyecekler
Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen karar! Yeni bölüm için 3 hafta bekleyecekler
Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen karar! Yeni bölüm için 3 hafta bekleyecekler
Reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen karar! Yeni bölüm için 3 hafta bekleyecekler
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Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Dağı dizisinden hayranlarını üzen haber! Yeni bölüm 3 hafta sonra gelecek - Son Dakika
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