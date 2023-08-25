Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum - Son Dakika

Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum

Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak\'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum
Son Güncelleme: 25.08.2023 15:20

Adanalı dizisindeki 'Pınar' rolüyle tanınan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle hastaneye gittiğinde kısmi felç geçirdiğini öğrendi. Hemen ameliyata alınan Özbudak, hasta yatağından yaptığı paylaşımda operasyonun başarılı geçtiğini ve taburcu olduğunu söyledi.

2008-2010 yılları arasına ATV'de yayınlanan Adanalı dizisindeki "Pınar" rolüyle hafızalara kazınan ve sonrasında yaptırdığı estetiklerle bambaşka biri olan Tuğçe Özbudak, bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmı felç geçirdiğini öğrendi. Apar topar ameliyata alınan Özbudak, operasyonun başarılı geçtiğini ve taburcu olduğunu söyledi.

"AMELİYATIM GÜZEL GEÇMİŞ"

Önceki gün Instagram hesabından bir paylaşım yaparak felç geçirdiğini söyleyen oyuncu "Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve acil ameliyata alacaklar. Bir fıtık patlağı, sağ bacağımda %80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş" demişti. Hemen ameliyata alınan oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaparak "Ameliyatım güzel geçmiş çok şükür" ifadelerini kullandı.

Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak, hasta yatağındaki halini yayınlayarak müjdeli haberi verdi: Ameliyatım güzel geçmiş

"ÇOK ŞÜKÜR TABURCU OLUYORUM"

Sargılı bacağını göstererek bir paylaşım daha yapan Özbudak, şu ifadeleri kullandı: "Çok şükür bugün taburcu oluyorum. Ameliyatımı yapan doktoruma ve tüm hastane çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bana çok iyi baktınız. İnşallah daha iyi olacağım. Yazan, soran ve yanımda olan herkese teşekkür ediyorum."

Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak, hasta yatağındaki halini yayınlayarak müjdeli haberi verdi: Ameliyatım güzel geçmiş
Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak, hasta yatağındaki halini yayınlayarak müjdeli haberi verdi: Ameliyatım güzel geçmiş
Kısmı felç geçiren Tuğçe Özbudak, hasta yatağındaki halini yayınlayarak müjdeli haberi verdi: Ameliyatım güzel geçmiş

Tuğçe Özbudak, Ameliyat, Magazin, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Magazin Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum - Son Dakika


Son Dakika
16:37 Seremonide kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı geri adım atmıyor: İstifa etmeyeceğim
16:36 44 yaşında hamile kalan Songül Öden'in kızı olacak
15:57 Hadise ve Mehmet Dinçerler barıştı mı? Jet yanıt geldi: Mümkün değil
15:47 Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
15:45 Bakan Fidan ile Zelenskiy, Kiev'de bir araya geldi! Zirvenin ana gündemi Tahıl Anlaşması'ydı
15:40 Sabancı ailesinin geçirdiği kaza hakkında Yunan Sahil Güvenliği'nden açıklama! Hız vurgusu dikkat çekti
15:33 Panama Kanalı'ndaki transit geçiş kısıtlamaları 10 ay daha uzayacak
15:28 Altay Bayındır, Manchester United'da! Ali Koç, havaalanına kadar uğurladı
15:27 Memur-Sen, pazarlık masasından uzlaşma çıkmayınca hakem kuruluna başvurdu
15:20 Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2023 16:43:28. #1.11#
SON DAKİKA: Felç geçiren oyuncu Tuğçe Özbudak'tan müjdeli haber: Ameliyat güzel geçti, taburcu oluyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement