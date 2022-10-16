Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı

Türk dizi sektörü ve magazin camiasının en renkli simalarından biri de Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle efsaneleşen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol.

BİR SÜREDİR SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Bir süreden bu yana ekranlarda görünmeyen ve daha sakin bir hayat yaşayan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Özmol'un bir fotoğrafında sakallarının hayli beyazladığı görüldü.

MUSTAFA KARADENİZ'İN ŞAKASI HALA AKILLARDA

Alpaslan Özmol, şakalarıyla tanınan Mustafa Karadeniz'in geçmişte kendisine yaptığı "Sahte alkol" şakasındaki tavırları ve efendiliğini hiçbir şekilde bozmaması nedeniyle gönüllerde taht kurmuştu. Özmol, kendisi hakkındaki "Öldü" haberlerine karşı da esprili tavırlarıyla biliniyor.

İşte Özmol'un son hali: