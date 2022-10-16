Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı

16.10.2022 21:23

Türkiye'de magazin camiasının en renkli isimlerinden olan ve Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" rolüyle tanınan oyuncu Alpaslan Özmol bir dönem sahte ölüm haberleriyle gündeme geliyordu. Uzun süredir ortalıkta olmayan Özmol'un son hali ortaya çıktı.

Türk dizi sektörü ve magazin camiasının en renkli simalarından biri de Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle efsaneleşen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol.

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

BİR SÜREDİR SAKİN BİR HAYAT YAŞIYOR

Bir süreden bu yana ekranlarda görünmeyen ve daha sakin bir hayat yaşayan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Özmol'un bir fotoğrafında sakallarının hayli beyazladığı görüldü.

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı

MUSTAFA KARADENİZ'İN ŞAKASI HALA AKILLARDA

Alpaslan Özmol, şakalarıyla tanınan Mustafa Karadeniz'in geçmişte kendisine yaptığı "Sahte alkol" şakasındaki tavırları ve efendiliğini hiçbir şekilde bozmaması nedeniyle gönüllerde taht kurmuştu. Özmol, kendisi hakkındaki "Öldü" haberlerine karşı da esprili tavırlarıyla biliniyor.

İşte Özmol'un son hali:

Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı
Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı
Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı
Bir dönem neredeyse her gün ölüm haberi geliyordu! Çaycı Hüseyin'in son hali ortaya çıktı
YORUMLAR
500

Mustafa Karadeniz, Çocuklar Duymasın, Alpaslan Özmol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
21:23 Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı
21:19 Beşiktaş'ta üzen sakatlık! Ghezzal maça devam edemedi
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 21:29:34. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement