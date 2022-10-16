Türk dizi sektörü ve magazin camiasının en renkli simalarından biri de Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı "Çaycı Hüseyin" karakteriyle efsaneleşen ünlü oyuncu Alpaslan Özmol.
Bir süreden bu yana ekranlarda görünmeyen ve daha sakin bir hayat yaşayan Alpaslan Özmol, sosyal medya hesabından takipçilerine yeni fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Özmol'un bir fotoğrafında sakallarının hayli beyazladığı görüldü.
Alpaslan Özmol, şakalarıyla tanınan Mustafa Karadeniz'in geçmişte kendisine yaptığı "Sahte alkol" şakasındaki tavırları ve efendiliğini hiçbir şekilde bozmaması nedeniyle gönüllerde taht kurmuştu. Özmol, kendisi hakkındaki "Öldü" haberlerine karşı da esprili tavırlarıyla biliniyor.
İşte Özmol'un son hali:
Son Dakika › Magazin › Çocuklar Duymasın dizisinde Çaycı Hüseyin karakterini canlandırıyordu! Alpaslan Özmol'un son hali ortaya çıktı - Son Dakika