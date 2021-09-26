Üye Girişi
Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

26.09.2021 13:45
Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu, System.String[]

İSFANBUL Tema Park isim sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Kanal D, Radyo D ve Fanatik'in desteği ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli oyunlarla tamamlandı.

İSFANBUL Tema Park isim sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Kanal D, Radyo D ve Fanatik'in desteği ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli oyunlarla tamamlandı. HADO Türk Milli Takımı'nın da aralarında olduğu 10 ülkeden yüzü aşkın HADO sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada kupayı Türkiye Beyaz Milli Takımı kaldırdı. Şampiyonada ilk dörde giren Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları toplamda 10 bin dolar para ödülü ve HADO Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021 tamamlandı. HADO Dünya Kupası'na gidecek dört takım belli oldu. 25 Eylül Cumartesi günü büyük bir çekişmeyle gerçekleşen şampiyonada; Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları ilk dörde girerken toplamda 10 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Türkiye Özel Konuk Takımları'nın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye Beyaz Takımı şampiyona da kupayı kaldırdı. Türkiye Kırmızı Takımı ikinci, Yunanistan Takımı üçüncü, Fransa Takımı ise dördüncü sıraya yerleşti.

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

"Eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz"

Dereceye giren takımları verdikleri mücadele için tebrik eden İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "İsim sponsoru olduğumuz şampiyona ile birlikte tema parkımızda bu zamana kadarki en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptık. E-sporun ve HADO'nun kalbi tüm gün tema parkımızda attı. HADO Şampiyonası'nın heyecanı tüm dünyaya İSFANBUL'dan yayıldı. 12 ülkeden yüzü aşkın oyuncunun katıldığı şampiyona ile tüm dünya gözünü ülkemize çevirdi. E-sporun ülkemizde daha fazla tanınması ve herkes için ulaşılabilir olması amacıyla sponsor olduğumuz şampiyona ile e-spora ve HADO'ya olan farkındalığın yanı sıra ülkemizin tanıtımına da katkı sağladık. HADO severler şampiyonayı kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı izleme fırsatı buldu.  Ülkemizin ve e-sporun tanıtımı için sponsorluklarımıza, yerel ve global etkinliklere ev sahipliği yapmaya, eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda 9 Ekim'de Türkiye E-spor Futbol Ligi ve Türkiye E-spor Basketbol Ligi'nin 32 takımı ile yapacağı lansmanın da ev sahibi olacağız. Tüm e-spor tutkunlarını o günün heyecanını yaşamaya bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecekler"

Şampiyonada Türkiye Milli Takımları'nın elde ettiği derecelerden dolayı son derece gururlu olduğunu söyleyen Tonger, "İlk kez Türkiye'de gerçekleşen şampiyonada Türkiye Beyaz Milli Takımı'mız birinci, Türkiye Kımızı Milli Takımı'mız ikinci oldu. Türk takımlarının başarısı ülkemiz ve bizler adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. Milli takımlarımız 19 Mayıs 2023 yılında gerçekleştirilecek Dünya HADO Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. İnanıyoruz ki milli takımlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecek. İSFANBUL Tema Park olarak bugün olduğu gibi gelecekte de HADO Milli takımlarımızın ve sporcularımız yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir de yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: "Geleceğin sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve ilk kez katılmış olduğumuz turnuvada şampiyonluğa ulaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İSFANBUL Tema Park'ta düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankun Tonger ile birlikte bizlere bu yolda büyük destek veren sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak; Geleceğin Sporu HADO'ya ülkemize adım attığı günden bu yana sahip çıkan tüm oyun severlere de ayrıca teşekkürü borç bilirim."

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

İSFANBUL'dan sonra şimdi sıra HADO Dünya Kupası'nda

Zorlu rakiplerle çetin karşılaşmalar sonrası şampiyonda birinciliği aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Beyaz Milli Takımı, "İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Zorlu rakiplerle yaptığımız çekişmeli maçlar sonrası birinciliğe çıkarak kupayı almaya hak kazandık. Bundan sonra önümüzde daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğimiz HADO Dünya Kupası var. İSFANBUL'da olduğu gibi dünya kupasında da vereceğimiz mücadele ile kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Şampiyonayı anlık takip ettiler, HADO'yu deneyimlediler..

Şampiyona heyecanını İSFANBUL Tema Park'ta anlık yaşamak isteyen HADO tutkunları, şampiyona sonrası tema parkta yer alan HADO sahasında geleceğin sporunu deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, oyunlar, Milli, Magazin, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü 13:41 Survivor'ın eski yarışmacısı Ezgi Avcı, basketbolcu eşinden boşandı! Dava 5 dakika sürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak 13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı 12:26 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler 11:48 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı 10:14 TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Gıda ürünlerinde gramaj hilesi yapılıyor, bu durumlara karşı uyanık olunmalı
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım 09:37 CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık 09:32 Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık

Son Dakika Haberleri
13:42 7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım
13:22 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak
13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük
12:25 Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı
12:23 Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi
11:52 Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi
11:47 DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler
11:45 İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı
11:16 Yeni doğan bebeği canlı canlı toprağa gömen anne ve anneanne serbest bırakıldı
7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım 7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım         
13:42
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı İngiltere'de akaryakıt krizi sebebiyle kavgalar başladı         
11:45
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı 3 burger için 3 bin 600 TL hesap alıyor! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki topladı         
14:34
TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu TEKNOFEST montu giyen Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince mutlu oldu         
12:44
Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti         
12:43
Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı Yıllar önce başörtüsünü çıkaran Burcu Çetinkaya'nın peruklu hali takipçilerinin beğenisini topladı         
10:50
Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu Kenan İmirzalıoğlu'nun ilk soruda elenen yarışmacıya verdiği nasihat programın gündemine oturdu         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 13:58:39. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement