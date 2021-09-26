Türkiye, HADO Avrupa Şampiyonu oldu

İSFANBUL Tema Park isim sponsorluğunda ve ev sahipliğinde Kanal D, Radyo D ve Fanatik'in desteği ile Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen HADO Avrupa Şampiyonası, birbirinden çekişmeli oyunlarla tamamlandı. HADO Türk Milli Takımı'nın da aralarında olduğu 10 ülkeden yüzü aşkın HADO sporcusunun kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada kupayı Türkiye Beyaz Milli Takımı kaldırdı. Şampiyonada ilk dörde giren Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları toplamda 10 bin dolar para ödülü ve HADO Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası 2021 tamamlandı. HADO Dünya Kupası'na gidecek dört takım belli oldu. 25 Eylül Cumartesi günü büyük bir çekişmeyle gerçekleşen şampiyonada; Türkiye Beyaz, Türkiye Kırmızı, Yunanistan ve Fransa Milli Takımları ilk dörde girerken toplamda 10 bin dolar para ödülünün sahibi oldu.

Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Türkiye Özel Konuk Takımları'nın mücadele ettiği şampiyonada, Türkiye Beyaz Takımı şampiyona da kupayı kaldırdı. Türkiye Kırmızı Takımı ikinci, Yunanistan Takımı üçüncü, Fransa Takımı ise dördüncü sıraya yerleşti.

"Eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz"

Dereceye giren takımları verdikleri mücadele için tebrik eden İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankut Tonger, "İsim sponsoru olduğumuz şampiyona ile birlikte tema parkımızda bu zamana kadarki en büyük organizasyonlardan birine ev sahipliği yaptık. E-sporun ve HADO'nun kalbi tüm gün tema parkımızda attı. HADO Şampiyonası'nın heyecanı tüm dünyaya İSFANBUL'dan yayıldı. 12 ülkeden yüzü aşkın oyuncunun katıldığı şampiyona ile tüm dünya gözünü ülkemize çevirdi. E-sporun ülkemizde daha fazla tanınması ve herkes için ulaşılabilir olması amacıyla sponsor olduğumuz şampiyona ile e-spora ve HADO'ya olan farkındalığın yanı sıra ülkemizin tanıtımına da katkı sağladık. HADO severler şampiyonayı kanald.com.tr ve Kanal D YouTube adreslerinden de canlı izleme fırsatı buldu. Ülkemizin ve e-sporun tanıtımı için sponsorluklarımıza, yerel ve global etkinliklere ev sahipliği yapmaya, eğlencenin yanı sıra e-sporun da merkezi olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda 9 Ekim'de Türkiye E-spor Futbol Ligi ve Türkiye E-spor Basketbol Ligi'nin 32 takımı ile yapacağı lansmanın da ev sahibi olacağız. Tüm e-spor tutkunlarını o günün heyecanını yaşamaya bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecekler"

Şampiyonada Türkiye Milli Takımları'nın elde ettiği derecelerden dolayı son derece gururlu olduğunu söyleyen Tonger, "İlk kez Türkiye'de gerçekleşen şampiyonada Türkiye Beyaz Milli Takımı'mız birinci, Türkiye Kımızı Milli Takımı'mız ikinci oldu. Türk takımlarının başarısı ülkemiz ve bizler adına ayrı bir gurur kaynağı oldu. Milli takımlarımız 19 Mayıs 2023 yılında gerçekleştirilecek Dünya HADO Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. İnanıyoruz ki milli takımlarımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılına yakışır bir hediye verecek. İSFANBUL Tema Park olarak bugün olduğu gibi gelecekte de HADO Milli takımlarımızın ve sporcularımız yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir de yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi: "Geleceğin sporu HADO'nun Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan ve ilk kez katılmış olduğumuz turnuvada şampiyonluğa ulaşmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. İSFANBUL Tema Park'ta düzenlenen bu organizasyona ev sahipliği yapan İSFANBUL Tema Park Direktörü Tankun Tonger ile birlikte bizlere bu yolda büyük destek veren sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak; Geleceğin Sporu HADO'ya ülkemize adım attığı günden bu yana sahip çıkan tüm oyun severlere de ayrıca teşekkürü borç bilirim."

İSFANBUL'dan sonra şimdi sıra HADO Dünya Kupası'nda

Zorlu rakiplerle çetin karşılaşmalar sonrası şampiyonda birinciliği aldıkları için son derece mutlu olduklarını söyleyen Türkiye Beyaz Milli Takımı, "İSFANBUL Tema Park HADO Avrupa Şampiyonası bizim için oldukça farklı bir deneyim oldu. Zorlu rakiplerle yaptığımız çekişmeli maçlar sonrası birinciliğe çıkarak kupayı almaya hak kazandık. Bundan sonra önümüzde daha zorlu rakiplerle mücadele edeceğimiz HADO Dünya Kupası var. İSFANBUL'da olduğu gibi dünya kupasında da vereceğimiz mücadele ile kupayı kaldıracağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Şampiyonayı anlık takip ettiler, HADO'yu deneyimlediler..

Şampiyona heyecanını İSFANBUL Tema Park'ta anlık yaşamak isteyen HADO tutkunları, şampiyona sonrası tema parkta yer alan HADO sahasında geleceğin sporunu deneyimleyerek eğlenceli anlar yaşadı.