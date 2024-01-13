TÜRKİYE ŞEHİTLERİNE AĞLIYOR!

ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun"

ÇAĞLA ŞIKEL

Çağla Şıkel, "Sabır diliyorum, çok üzgünüm..." mesajını yayınladı.

HADİSE

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..."

BEYAZIT ÖZTÜRK

"Başımız sağ olsunç Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve halkımıza baş sağlığı dileriz."

TOLGA ÇEVİK

"Gece vakti gelen üzücü haberi az önce öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyorum."

İPEK AÇAR

"Yüreğimize düşen ateşin tarifi yok. Kahraman şehitlerimizin ebedi yurtları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Ailelerine, milletimize sabırlar yaralı mehmetçiklerimize de tez şifalar..."

VOLKAN KONAK

"Şehitlerimizin acısını en derinden yaşıyor, acılı ailelerine sabır diliyorum. Terörün her türlüsüne lanet olsun"

ALİŞAN

Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye'me baş sağlığı diliyorum.

SAFİYE SOYMAN

Başın sağ olsun Türkiye'm...

OKTAY KAYNARCA

Pençe – Kilit harekat bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar, ailelerine başsağlığı ve sabır dilerim…

SİBEL CAN

Kahraman Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yüce Türk milletinin başı sağ olsun.