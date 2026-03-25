Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe daha

25.03.2026 09:15
Futbolcu cinayetinde tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısı YouTube platformunda erişime kapatıldı. 9 milyon izlenen şarkı, telif hakkı gerekçesiyle alınan karar sonrası video Türkiye’den görüntülenemez hale geldi.

İstanbul’da 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun müzik kariyerine dair dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı.

ŞARKISI YOUTUBE'DAN KALDIRILDI

Kalaycıoğlu’nun “Gidesim Var” adlı şarkısı YouTube platformundan kaldırıldı. Aralık 2025’te yayımlanan ve kısa sürede 9 milyonun üzerinde izlenmeye ulaşan video, artık platformda görüntülenemiyor.

TELİF HAKKI SEBEBİYLE KALDIRILDI

Şarkının yer aldığı sayfaya girildiğinde, içeriğin Universal Music Group (UMG) tarafından yapılan telif hakkı talebi nedeniyle Türkiye’de engellendiği bilgisi paylaşılıyor.

Öte yandan Aleyna Kalaycıoğlu, söz konusu şarkıyı yayımladıktan sonra yaptığı açıklamada müzik çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini ve her yeni projede kendini geliştirmeyi hedeflediğini ifade etmişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Ümraniye'de öldürülen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde aralarında katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ve zanlının saklamasına yardım ettiği öne sürülen İzzet Yıldızhan'ın da olduğu yedi kişi tutuklandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • M.B.Ç M.B.Ç:
    dinlemeyin, izlemeyin unutulup gitsinler. 25 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
