MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Yalçınkaya, takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Yalçınkaya, takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki gösterdi

28.10.2022 15:53

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin bu akşam yayınlanacak bölümünde ortalık karışıyor. Burak Kaya, takım arkadaşı Büşra'nın kendisine hakaret ettiğini ileri sürerken, araya giren şef Mehmet Yalçınkaya ise Büşra'nın Kaya'dan özür dilemesi gerektiğini söyleyerek tepki gösteriyor.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, bu akşam 113. bölümüyle ekrana gelecek. Yarışmanın yeni bölüm fragmanına ise Burak Kaya ve Büşra arasındaki hakaret tartışması damga vuruyor.

HAKARET İDDASI

Burak Kaya, aynı takımda mücadele ettiği Büşra'nın çekim için gittikleri Tokat'ta uçaktan inince kendisine hakaret ettiğini ileri sürdü. Büşra ise hakkındaki iddiayı kesin bir dille yalanladı. Oyun öncesi ikili arasında yaşanan tartışma, İstanbul'daki stüdyoda da devam etti.

MasterChef Türkiye'de tartışma! Mehmet Yalçınkaya'dan takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki

YALÇINKAYA: ÖZÜR DİLEYECEKSİN

İkili arasındaki tartışmaya müdahale eden Mehmet Yalçınkaya, "Sen Burak'a onu kıracak dediysen özür diler misin?" diyor. Yaşanan durumda Burak Kaya'nın da kendisine aynı tavırla yaklaştığını söyleyen Büşra "Bunu ilk karşı taraf söylediği için ben söylemem" diyerek özür dilemeyi reddetti. Büşra'nın tavrına sinirlenen Yalçınkaya ise "Söyleyeceksin ve özür dileyeceksin" diyerek tepki gösteriyor.

MasterChef Türkiye'de tartışma! Mehmet Yalçınkaya'dan takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki
MasterChef Türkiye'de tartışma! Mehmet Yalçınkaya'dan takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki
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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Yalçınkaya, takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Mehmet Yalçınkaya, takım arkadaşından özür dilemeyen Büşra'ya tepki gösterdi - Son Dakika
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