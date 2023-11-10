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İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor. İsrail, Afrika, Letonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Ekvador, Puerto Rico, Meksika ve Panama gibi birçok ülkede yayınlanan Üç Kız Kardeş 'in Slovenya'da da izleyici karşısına çıkıyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Üç Kız Kardeş 'in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün otururken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş her Salı akşamı Kanal D'de ekrana geliyor.