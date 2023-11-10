 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor - Son Dakika

Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor

10.11.2023 11:44  - Güncelleme: 11:46

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, Slovenya'da da yayınlanmaya başlıyor. Dizide Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

İclal Aydın'ın aynı isimli romanından uyarlanan dizisi Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor. İsrail, Afrika, Letonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Macaristan, Hırvatistan, İspanya, Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Polonya, Ekvador, Puerto Rico, Meksika ve Panama gibi birçok ülkede yayınlanan Üç Kız Kardeş 'in Slovenya'da da izleyici karşısına çıkıyor.

KADROSUNDA USTA İSİMLER YER ALIYOR

Üç Kız Kardeş 'in oyuncu kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Gökberk Demirci, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay, Emre Kıvılcım, Eren Öner, Merve Şen, Zuhal Acar, Ayça İnci, Güldestan Yüce gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün otururken, senaryosunu ise Sevgi Yılmaz ve Nilüfer Özçelik kaleme alıyor.

Yapımını Süreç Film'in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan Üç Kız Kardeş her Salı akşamı Kanal D'de ekrana geliyor.

İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
İclal Aydın'ın romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da yayınlanacak
Kaynak: DHA

Üç Kız Kardeş, İclal Aydın, Slovenya, Kanal D, Dizi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:57 İsrail ordusu, Gazze'de 2 çocuk hastanesini tanklarla kuşattı! Giriş çıkış yapılamıyor, hastanenin önündeki araçlar yanıyor
13:52 Beşiktaş'ın yıldızı Rashica, İsrail maçı için ülkesine gitti! Başakşehir'e karşı yok
13:23 Yaptığı binada 400 kişi can vermişti! Depremzede iki kadın, firari müteahhidi Ankara'da bir AVM'de yakaladı
13:08 Beşiktaş'ta geçici teknik direktör Rıza Çalımbay
12:45 Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi
12:43 Görüntü saat 9'u 5 geçe kaydedildi! Önce hiçbir şey olmamış gibi yürüdü, sonra saygı duruşuna geçti
12:26 Aracını polisin üzerine sürdü, yakalanınca karısını bahane etti
12:21 Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dönemi sona erdi
12:10 Erdoğan'dan AYM-Yargıtay krizine ilişkin bir yorum daha! Yeni anayasayı işaret etti
11:45 Gösterişli hayatı ve iddia edilen mal varlığıyla konuşulan Şulemsi, tehdit mesajları almaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2023 14:18:51. #1.12#
SON DAKİKA: Üç Kız Kardeş dizisi Slovenya'da izleyici karşısına çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement