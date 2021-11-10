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Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor - Son Dakika

Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor

10.11.2021 08:26

Yayın hayatına henüz başlayan Üç Kuruş dizisi, Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna şikayet edildi.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi, RTÜK'e şikayet edildi. Dizinin Roman vatandaşlara karşı ayrımcı ve aşağılayıcı söylemler içerdiği gerekçesiyle şikayet edilmesinin ardından Marmara Bölgesi Roman Dernekler Federasyonu, Anadolu Yakası Roman Dernekleri Federasyonu ve Çepni Dernekleri Federasyonu temsilcileri ile CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Atila Sertel ve Özcan Purçu basın açıklaması yaptı.

"KÜRT, TÜRK VE ALEVİLERE YAPILAMAYACAK HİÇBİR ŞEYİ ROMANLARA YAPTIRMAYACAĞIZ"

Roman dernekleri adına bir konuşma yapan Sinan Karaca Öztürk, dizi hakkında RTÜK'e şikayette bulunduklarını açıklayarak, " Türkiye'deki hiçbir topluma yapılamayacak, bir Kürt, bir Alevi, bir Çerkez ve diğer vatandaşlara yapılamayacak hiçbir şeyin Romanlara yapılamayacağını burada Roman kardeşlerimizle, vekillerimizle beraber göstermek için buradayız. Bu dizinin de takipçisi olacağız" dedi.

DİZİNİN YAYINDAN KALDIRILMASI İSTENDİ

Kani Beko ise Roman vatandaşlarla yıllarca İzmir'de birlikte yaşadığını aktararak, dizinin yayından kaldırılmasını istedi. Beko, "Bu topraklar güzel topraklar. Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz" ifadelerini kullandı. Atila Sertel, diziyi kınadığını ve Romanların Türkiye'nin en renkli ve neşeli insanları olduğunu dile getirdi. Sertel, Türkiye'de kimsenin kimseyi ötekileştirmeye hakkı olmadığını söyleyerek, "Biz bu topraklarda beraber doğduk. Hiç kimse annesini, babasını Allah dışında tayin edemez. Hiç kimsenin kimseden bir santim, bir derece üstünlüğü yoktur. Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes eşittir" diye konuştu.

"ROMANLARI YANLIŞ TANITIYORSUNUZ"

Özcan Purçu da söz konusu dizinin Romanların hayatını ve gerçeğini yansıtmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:
"İnsanların hayatlarını, evinizdeki masa başlarında senaryoya yazıp, siz dizilerde oynatamazsınız. Bize hakaret edemezsiniz. Gelin bizim gerçek hayatımızı görün. Roman mahallesine bir kere girmemiş bir kişi Romanların hayatını nereden bilecek? Bilmediği için böyle yanlış bir senaryoyla Romanları yanlış tanıtıyorsunuz." Purçu ayrıca, dizinin nefret suçu işlediğini kaydederek dizinin yayından kaldırılması için mücadele edeceklerini paylaştı.

Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor
Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Üç Kuruş, Türkiye, İzmir, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisi için RTÜK'e şikayet yağıyor - Son Dakika Magazin


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