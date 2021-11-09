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Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi - Son Dakika

Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi

09.11.2021 09:39

"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla ortaya çıkan Üç Kuruş dizisinin dün akşam ekrana gelen 2. bölümünde Roman çete lideri Kartal, komiser Efe'ye "Size benzemeyene pis diyorsunuz" diyerek romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yaptı.

Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Nursel Köse gibi ünlü isimlerin başrolünü paylaştığı Üç Kuruş dizisi, dün akşam Show TV ekranında izleyiciyle buluştu. Mafya lideri Kartal ile Organize Şube'de komiser Efe çevresinde geçen olaylar konu alındığı Üç Kuruş'un yeni bölümündeki ilk sahne ise izleyicileri etkiledi.

"SİZE BENZEMEYENE PİS DİYORSUNUZ"

"İçindeki ırkçı ile yüzleşmeye hazır mısın?" sloganıyla duyurulan dizinin yeni bölümündeki ilk sahnede Roman çete lideri Kartal'ın mahalledeki seri cinayetleri çözmeye çalışan Efe'ye yaptığı konuşma dikkat çekti. Romanlar olarak uğradıkları ayrımcılığa dair örnek olacak bir konuşma yapan Kartal, "Bilmiyorsun, tanımıyorsun. Sadece uzaktan bakarak yargı dağıtıyorsun. Garibanı gördüğünüz canınızın, malınızın derdine düşüyorsunuz. Roman görünce ayaklarınızı ardınıza vura vura kaçıyorsunuz. Ne yapacak onlar size? Onları tanımıyorsunuz, tanımakta istemiyorsunuz. Sizin yargılarınız size yetiyor. Kafanızı değiştiremiyorsunuz. Size benzemeyene kötü diyorsunuz pis diyorsunuz. Bizim değişmemiz mi yoksa sizin kafanızı değiştirmeniz mi daha kolay? Bir gelin bir görün, biz kimiz tanıyın. Öyle konuşun, olmaz mı? Ama olmaz, çünkü siz gelmiyorsunuz. Biz gelsek de siz kaçıyorsunuz. Siz bakmanızı biliyorsunuz da iyi niyetimizi görmeyi hiç bilmiyorsunuz" şeklinde konuştu.

Komiser Efe ise "Peki sen bize bakınca ne görüyorsun?" diye sordu.

ZAFER ALGÖZ VE NESRİN CAVADZADE DAHİL OLDU

Üç Kuruş'un son bölümünde kadroya Zafer Algöz ve Nesrin Cavadzade de dahil oldu. Zafer Algöz'ün canlandırdığı Nezih, Çıngıraklı'ya gelerek Kartal'ın karşısına çıktı. Nesrin Cavadzade ise Nezih'in kızı Bahar karakteriyle seyirci karşısına çıktı. Babası tarafından zorla evlendirilmeye çalışan Bahar ile Kartal da bir araya geldi.

Nesrin Cavadzade, Zafer Algöz, Üç Kuruş, Komiser, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Üç Kuruş dizisinde Kartal'ın romanların uğradığı haksızlıkları gözler önüne sermesi ses getirdi - Son Dakika
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