Hazırlıkları aylarca süren düğün Nazlı Kayı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Merakla beklenen düğün, dün akşam İstanbul'da Arzu ve Ömer Sabancı'nın yalısında yapıldı.
Hacı Sabancı, düğün fotoğrafını "Karımla tanışın" notuyla paylaşırken, Nazlı Kayı ise "Kocamla" notunu yazdı. Düğünü için straplez bir gelinlik giyen Kayı'nın tercihi ise pek beğenilemedi. Ünlü ismin gelinliğini birçok sade buldu.
3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık'ta Bursa'da Nazlı Kayı'nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı.
Geçtiğimiz aylarda Alem dergisine konuşan Nazlı Kayı, Hacı Sabancı ile nasıl tanıştıklarını şu sözlerle anlatmıştı; "İlk kez kalabalık bir arkadaş grubunda tanıştık. Arkadaşlığımız başladıktan sonra her buluştuğumuzda heyecandan karnıma ağrılar giriyordu. Onu her gördüğümde vücudum aynı reaksiyonları vermeye başlayınca zaten anladım. Hala böyleyim bu arada. Onu görünce karnımda kelebekler uçuşuyor. Demek ki aşk böyle bir şey"
Son Dakika › Magazin › Üç yıllık aşkta mutlu sona ulaşıldı! Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı sessiz sedasız nikah masasına oturdu - Son Dakika Magazin