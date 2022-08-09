30 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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30 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti

09.08.2022 08:27

Grease filminin unutulmaz yıldızı Olivia Newton-John, üçüncü kez kansere yakalanmasının ardından 73 yaşında hayata veda etti. Newton-John'un Grease'deki rol arkadaşı John Travolta ise vefat haberinin ardından yaptığı paylaşımda "Sevgili Olivia hepimiz tekrar birlikte olacağız" dedi.

John Travolta ile başrolünde oynadığı Grease'deki rolüyle adını geniş bir hayran kitlesine duyuran Grammy ödüllü şarkıcı ve aktris Olivia Newton-John 73 yaşındaki hayatını kaybetti. Daha önce iki kez kanseri yenen oyuncu, 2020 yılında üçüncü kez meme kanserine yakalanmıştı.

30 YILDIR KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU

Kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncunun ailesi, Instagram hesabından acı haberi "Bu sabah Güney Kaliforniya'daki çiftliğinde, ailesi ve arkadaşlarıyla çevrili olarak huzur içinde vefat etti" sözleriyle verdi. Olivia Newton-John'un eşi John Easterling tarafından yazılan açıklamada, "Olivia, 30 yılı aşkın bir süredir göğüs kanseriyle olan yolculuğunu paylaşarak zaferlerin ve umudun bir simgesi olmuştur. Bitki tıbbı konusundaki şifa ilhamı ve öncü deneyimi, bitki tıbbı ve kanser araştırmalarına adanmış Olivia Newton-John Vakfı Fonu ile devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti

JOHN TRAVOLTA: HEPİMİZİN HAYATINI ÇOK İYİ YERE GETİRDİN

Oyuncunun Unutulmaz film Grease'deki partneri John Travolta ise Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak şunları yazdı: "Sevgili Olivia, hepimizin hayatını çok daha iyi hale getirdin. Etkin inanılmazdı. Seni çok seviyorum. Seni yolun aşağısında göreceğiz ve hepimiz tekrar birlikte olacağız. Seni gördüğüm andan itibaren ve sonsuza dek seninim! Senin Danny'n, senin John'un."

30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti
30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti
30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti
30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti
30 yıldır kanserle mücadele eden Grease filminin oyuncusu Olivia Newton John hayatını kaybetti
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SON DAKİKA: 30 yıldır kanserle mücadele eden oyuncu ve şarkıcı Olivia Newton John, 73 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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