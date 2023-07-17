Ufuk Özkan, karaciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyor

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğerindeki rahatsızlıkla mücadele ediyor. Organ nakli için başvuru yapan oyuncu, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.

"2. EVRE SİROZUM"

Hastalığının ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada zayıfladığı dönemlere ait görüntülerle gündeme gelen oyuncu, son halini yayınlayarak "Canlar son halim. Televizyon ve sosyal medyada olanlar geçen seneye aittir. 2. evre sirozum" dedi.

"OĞLUM İÇİN GERİ DÖNECEĞİM"

Geçtiğimiz günlerde sağlık durumuyla ilgili Seyhan Erdağ'a açıklama yapan Ufuk Özkan, bu hafta hastaneye yatacağı ve tedavisini orada devam edeceğini söyledi. Moralinin iyi olduğunu belirten oyuncu, "En kısa zamanda ayağa kalkmak gibi bir huyum var. Ne olursa olsun tevekkülüm de hep var. Önemli olan düşmek değil bir kez daha bir kez daha ayağa kalkabilmektir, idmanlıyım bu konuda. Çok sevildiğimi gördüm, telefonum durmuyor. Ne mutlu bana, sevenlerim ve aşık olduğum meslek için en kısa zamanda döneceğim. En önemlisi de oğlum Eren için döneceğim" dedi.