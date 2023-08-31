Usta oyuncu Ünal Silver İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Usta oyuncu Ünal Silver İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:49

75 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ünal Silver, İstanbul'da gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Silver'in cenaze törenine sevenleri, ailesi ve ünlü isimler katıldı.

Hokkabaz, Beni Unutma ve Dedemin İnsanları filmlerinin yanı sıra Diriliş Ertuğrul, Poyraz Karayel, Kuzey Güney ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok dizide rol almış olan Ünal Silver, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Silver'in cenazesi, Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kurtköy Osmangazi Mezarlığı'na defnedildi. Silver'in cenaze törenine çok sayıda seveni ve ailesi katıldı.

ENGİN BENLİ: ÇOK ÖNEMLİ BİR BABAYI KAYBETTİK

Cenazeye katılan oyuncu Engin Benli, "Türkiye için çok önemli bir ağabey, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir babayı kaybettik. Ciddi anlamda herkesin ağabeyi, arkadaşı, neşeli, güler yüzlü, heyecanlı, sürekli esprili dünyanın en tatlı ağabeyiydi. Ama işte hayat, bugün varız yarın yokuz. Başımız sağ olsun" dedi.

Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı

ÜNAL SİLVER KİMDİR?

Ünal Silver, 16 Temmuz 1948 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2010 yılında Deli Saraylı dizisinde Amiral Sir Edward rolünü oynadı. Usta oyuncunun rol aldığı diziler arasında "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", "Kurşun", "Diriliş Ertuğrul", "Poyraz Karayel", "Kuzey Güney", "Deli Saraylı", "Gönülçelen", "Bir Bulut Olsam", "Sessiz Fırtına" yer alıyor. Sinema filmleri arasında "Gölge", "Hokkabaz", "Beni Unutma", "Dedemin İnsanları", "Çarşı Pazar", "Çakallarla Dans 3", "Deliormanlı" bulunuyor. Ünal Silver tiyatroda ise son olarak Marina Carr'ın yazdığı, Tuğrul Tülek'in yönettiği okuma tiyatrosu kurgusuyla Kediler Bataklığı'nda Demet Evgar, Tuğrul Tülek ve Yeşim Koçak'la birlikte sahneye çıkmıştı.

Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı
Usta oyuncu Ünal Silver, son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: İHA

Diriliş Ertuğrul, Ünal Silver, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Ünal Silver İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Ünal Silver İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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