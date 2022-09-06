Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiraci dizisinde Mona karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ünü ülke sınırlarını aştı. Güzel oyuncu dünyaca ünlü kozmetik devinin davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

FESTİVALE YILDIZ AKINI

79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali, sinema dünyasından önemli isimleri bir araya getirirken, ünlü isimler ise kırmızı halıda güçlü stillerini gözler önüne seriyor.

Florence Pugh

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise kırmızı halıda straplez elbisesiyle objektiflere poz verdi. Ünlü markaları peşinden koşturan Deniz, hem şıklığı hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.