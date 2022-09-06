Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı

06.09.2022 15:48

Ünlü bir kozmetik markasının yüzü olarak Venedik film festivaline katılan Dilan Çiçek Deniz, lacivert straplez kıyafetiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Deniz, güzelliği ile adeta büyüledi.

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kusursuz Kiraci dizisinde Mona karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz'in ünü ülke sınırlarını aştı. Güzel oyuncu dünyaca ünlü kozmetik devinin davetlisi olarak Venedik Film Festivali'ne katıldı.

FESTİVALE YILDIZ AKINI

79'uncusu düzenlenen Venedik Film Festivali, sinema dünyasından önemli isimleri bir araya getirirken, ünlü isimler ise kırmızı halıda güçlü stillerini gözler önüne seriyor.

Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Florence Pugh

KIRMIZI HALIYA DAMGA VURDU

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'la aşk yaşayan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz ise kırmızı halıda straplez elbisesiyle objektiflere poz verdi. Ünlü markaları peşinden koşturan Deniz, hem şıklığı hem de güzelliği ile dikkatleri üzerine çekti.

Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
Kırmızı halıda Dilan Çiçek Deniz rüzgarı! Güzelliği, kıyafetini gölgede bıraktı
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Venedik Film Festivali, Dilan Çiçek Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Venedik film festivaline Dilan Çiçek Deniz damgası! Güzelliğiyle hayran bıraktı - Son Dakika


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