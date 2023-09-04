Ünlü isimlerin Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken yaşadığı heyecan anbean kamerada

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Final setinde Sırpları 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu ve 500 bin euroluk ödül kazandı. Final maçını takip eden ünlü isimler, şampiyonluğu çığlık atarak kutladı.

"HEYECANDAN YAŞLANDIK"

Şampiyonluk maçını otelde izleyen Deniz Seki, heyecandan yatakta zıpladığı anları Instagram hesabından yayınlayarak "Benim adım Türkiye. Şampiyon olduk Filenin Sultanları" dedi. Maçı evinde ailesiyel takip eden ve şampiyoluk heyecanını kutlayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Kızlar ay yerim sizi. Süper bir maçtı. Heyecandan yaşlandık valla. Helal olsun size. Bayılıyorum size" ifadelerini kullandı.

SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTILAR

Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen de maçı arkadaşlarıyla izledi. Evde şampiyonluk heyecanı yaşayan Nilperi Şahinkaya, sevinçten çığlık atarak zıplayarak kutlama yaptı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla İtalya'da yemek yediği esnada maçı takip eden Melis Sezen de şampiyonluğu arkadaşlarıyla kutladı.