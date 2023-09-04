Ünlü isimlerin Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken yaşadığı heyecan anbean kamerada - Son Dakika

Ünlü isimlerin Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken yaşadığı heyecan anbean kamerada

Son Güncelleme: 04.09.2023 08:53

Tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğunu kazanan Filenin Sultanlarını anbean izleyen Nurgül Yeşilçay, Melis Sezen, Deniz Seki ve Nilperi Şahinkaya heyecandan yerinden duramadı. Maçı izleyenler ünlü isimlerin yaşadığı mutluluk da kameralara yansıdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Final setinde Sırpları 15-12 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonu oldu ve 500 bin euroluk ödül kazandı. Final maçını takip eden ünlü isimler, şampiyonluğu çığlık atarak kutladı.

"HEYECANDAN YAŞLANDIK"

Şampiyonluk maçını otelde izleyen Deniz Seki, heyecandan yatakta zıpladığı anları Instagram hesabından yayınlayarak "Benim adım Türkiye. Şampiyon olduk Filenin Sultanları" dedi. Maçı evinde ailesiyel takip eden ve şampiyoluk heyecanını kutlayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, "Kızlar ay yerim sizi. Süper bir maçtı. Heyecandan yaşlandık valla. Helal olsun size. Bayılıyorum size" ifadelerini kullandı.

SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTILAR

Nilperi Şahinkaya ve Melis Sezen de maçı arkadaşlarıyla izledi. Evde şampiyonluk heyecanı yaşayan Nilperi Şahinkaya, sevinçten çığlık atarak zıplayarak kutlama yaptı. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla İtalya'da yemek yediği esnada maçı takip eden Melis Sezen de şampiyonluğu arkadaşlarıyla kutladı.

Ünlü isimler, Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken heyecandan yerinde duramadı
Ünlü isimler, Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken heyecandan yerinde duramadı
Ünlü isimler, Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken heyecandan yerinde duramadı
Ünlü isimler, Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken heyecandan yerinde duramadı

Nilperi Şahinkaya, Deniz Seki, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü isimlerin Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken yaşadığı heyecan anbean kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü isimlerin Filenin Sultanlarının şampiyonluğunu kutlarken yaşadığı heyecan anbean kamerada - Son Dakika
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