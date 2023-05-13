Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi sebebiyle açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim - Son Dakika
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Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi sebebiyle açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim

13.05.2023 15:15

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, seçime saatler kala oyunu kime vereceğini açıkladı. Yıllardır CHP'yi desteklediğini ancak bu sefer kazananın yanında olmak istediğini söyleyen Tunuslu, "Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçime sayılı saatler kala ünlü isimler de oyunun rengini belli etmeye devam ediyor. Başarılı gazeteci ve modacı Zeynep Tunuslu da desteklediği ismi açıkladı.

"60 YAŞINA KADAR CHP'YE VERDİM AMA YARIN TAYYİP BEY'E VERECEĞİM"

Sonhavadis.com'a özel kısa bir video yayınlayan Zeynep Tunuslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini duyurarak "Arkadaşlar, yarın çok önemli bir gün. Biliyorsunuz seçim var. Ben 60 yaşına kadar her seçimde CHP'ye oy verdim, hep modum kırıldı. Bu sene kazananın yanındayım. Tayyip Bey'e vereceğim. Çünkü o kazanacak. Bari ben de sevineyim" dedi.

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim

ZEYNEP TUNUSLU KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da doğan Zeynep Tunuslu, Hacettepe Üniversitesi İngiliz filolojisi bölümünde okumaya başlayan ancak 1980 Darbesi sonrası okulu bıraktı. Üniversite eğitimini yarıda bırakıp Milano'ya giden Tunuslu Türkiye'ye döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. 1993 yılında Uzay Heparı ile evlenmesi ile gündeme geldi. Çiftin Uzay Kanat isimli bir oğulları oldu.1994 yılında Heparı'yı trafik kazasında kaybeden Tunuslu, 2003 yılında fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu ile nikah masasına oturdu ancak evliliği 8 ay sürdü. Tunuslu, 2011 yılında Survivor'da mücadele etti.

Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim
Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim
YORUMLAR (1)
  • ertuğrul şahin: Rabbim doğru yolu göstermiş. Ne mutlu sana. Darısı diğerlerine. Cevap Yaz 65 29 Yayından Kaldır
500
Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim öncesi önemli uyarı: Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız Recep Tayyip Erdoğan'dan seçim öncesi önemli uyarı: Provokasyona, kışkırtmaya asla gelmeyecek, demokratik zeminden ayrılmayacağız

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Son Dakika Magazin Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi sebebiyle açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü modacı Zeynep Tunuslu, desteklediği ismi sebebiyle açıkladı: 60 yaşına kadar CHP'ye oy verdim ama bu sene Tayyip Bey'e vereceğim - Son Dakika
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