Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı - Son Dakika
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Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

01.06.2023 08:40

Kardashian ailesinin en küçüğü Kendall Jenner, Cannes'da giydiği elbisesi ile sınırları zorladı. Ünlü modelin, göğüslerini açıkta bırakan transparan kıyafetine onlarca yorum geldi.

Dünyaca ünlü şov yıldızı Kardashianların en küçüğü olan Kendall Jenner, Cannes Film Festivali'nde cesur kıyfatleri ile dikkatleri üzerine çekti.

TRANSPARAN TARZI OLDUKÇA İDDİALI

Victoria's Secret'ın en iddialı mankenlerinden olan güzel model, son dönemde katıldığı gala ve davetlerde iç çamaşırsız tarzı ile konuşuluyor. Son olarak siyah bir elbise giyen yıldız model göğüslerini açıkta bırakmayı terci etti. Elbisesini kırmızı şal ile kombinleyen Jenner elbisenin göğüs ucu kısmını da yine kırmızı yaprak parçalarıyla tamamladı.

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı

"TAŞ DEVRİNE DÖNDÜK"

Sosyal medya kullanıcıları ünlü modelin kıyafet seçimini eleştirdi. Birçok kişi "Taş devrine döndük" "Ben kıyafet göremedim" tarzında yorumlar yaptı.

Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı
Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı
Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı
YORUMLAR (1)
  • Mert kursun : hangi sınırı zorlamış sınırmı kaldı ayrıca topraga bakıyor lar geçmiş ola Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Kendall Jenner, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü model Kendall Jenner, göğüslerini açıkta bırakan transparan elbisesiyle sınırları zorladı - Son Dakika


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