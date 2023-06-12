Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakımda - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakımda

12.06.2023 09:36

54 yaşındaki Şekip Taşpınar, alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Taşpınar'ın menajeri, oyuncunun yoğun bakımdan çıkacağına inandığını belirterek, "Daha yapacak çok işlerimiz var" dedi. Şekip Taşpınar, "Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol almıştır.

"Kurtlar Vadisi Pusu", "Beyaz Gelincik", "Behzat Ç", "Karadayı", "Cesur Yürek", "Arıza", "Kanunsuz Topraklar" gibi birçok projede rol alan 54 yaşındaki Şekip Taşpınar'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

DURUMU KRİTİK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şekip Taşpınar geçtiğimiz günlerde alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan oyuncu, Muğla'da Sıtkı Koçman Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Oyuncunun menajeri Temmuz Karikutal yaptığı paylaşımda "Ah be Şekip abi… O yoğun bakımdan sapasağlam çıkacağına inanıyorum. Hadi biz mutlu et ve Aramıza dön… Yok öyle erken gitmek… Daha yapacak çok işlerimiz var" ifadelerini kullandı.

EŞİ DUA İSTEDİ

Oyuncunun eşi Berna Özdemir Taşpınar da Instagram hesabından ünlü isimle ilgili yapılan her paylaşımı yayınlayarak tüm sevenlerinden dua istedi.Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolüyle tanınan 54 yaşındaki oyuncu, Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçılarındandır.

YORUMLAR (3)
  • süleyman hakan gökşen: sanırım ucuz (kaçak) içkiden... içkiye ve sigaraya yapılan ölçüsüz zamlar, insanımızı bu hale getiriyor...kaçak sigara piyasaları doldurdu, buları satan pkk, yani bu zamlar onların işine yarıyor, onlar para kazanıyor, pkk ile kol kola olan CeHaPe mi ? Cevap Yaz 9 34 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Yani Alkol den yatıyosa üzüldüğümü söyleyemem Cevap Yaz 29 33 Yayından Kaldır
  • sait acar: Alkol insanı mutlu etmez.bilakis dertleri çoğaltır.Geçmiş olsun der,acil şifalar dilerim. Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
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Kurtlar Vadisi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Şekip Taşpınar yoğun bakımda - Son Dakika


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