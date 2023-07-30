Ünlü Oyuncu Ufuk Özkan'dan Organ Nakli Açıklaması

Karaciğer yetmezliği nedeniyle 15 gündür hastanede yatan ve 2. evre siroz teşhisi konulan ünlü oyuncu, hasta yatağından paylaşım yaptı. Oldukça bitkin görünen ünlü oyuncu sevenlerine organ nakline gerek olmadığını, tedavinin ilaçla devam edeceğini sevenlerine duyurdu.

GÜZEL HABER GELDİ

Geniş Aile dizisindeki "Cevahir" rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaştıktan sonra birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Ufuk Özkan, bir süredir karaciğerindeki rahatsızlıkla mücadele ediyor. Hastalık nedeniyle zor günler geçiren Özkan'dan güzel haber geldi.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞTI

Hasta yatağından bir fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı. Yanında olan ve mesaj atan herkese teşekkür eden Özkan karaciğer nakli olmasına gerek kalmadığını söyleyerek şunları söyledi;

"ORGAN NAKLİNE GEREK KALMADI"

"Günaydın. Hastanede 15nci gün arayan soran dua eden sosyal medyada beni hiç yalnız bırakmayan sizler. Şükür Ne çok sevenim varmış. Bana güç oldunuz; o zaman güzel haberi vereyim… Organ nakline gerek kalmadı, ilaçlarla devam. En kısa zamanda sahalara döneceğim gülmeye güldürmeye devam. Hepinize abilerim ablalarım kardeşlerim sarılmak istiyorum desteğiniz paha biçilmez. iyi ki. Sevenlerime, hep güler yüzlü samimi hemşireler de üşmeyeyim diye beni yıkayan Ahmet abime, diyet yemeklerini lezzetlendiren ve küçük kaçamaklar yapmama izin veren Sibel kardeşime, Her saat başı ben uyurken bile kontrol eden Alihan kardeşime, odamı her gün resmen kırklayan. Zeynep ablama ve adını hatırlayamadığım tüm sağlık çalışanlarından Allah razı olsun. ve Sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca beyefendiye güç ve güven veren aramaları ve mesajları için teşekkür ederim. Canlar böle devam ederse 1 hafta sonra taburcu olurum tam hazır olmadan çıkmıyoruz çünkü bazı kan değerlerini sabitlememiz gerekiyor. Ama merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmıyorum. Daha uzun yıllar buralardayım. Sevgiler"

İşte Ufuk Özkan'ın son hali;