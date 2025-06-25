Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı

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Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
25.06.2025 11:29
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Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
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Ünlü reality yıldızı Kim Kardashian ve annesi Kris Jenner, SKIMS ve Roberto Cavalli iş birliğiyle hazırlanan yeni mayo koleksiyonunun tanıtımına katıldı. Kampanyada sarışın ve kıvırcık kısa saçlı yeni imajıyla dikkat çeken Kim Kardashian, derin dekolteli, kaplan desenli mayo giydi. Kampanya doğayla iç içe açık alanlarda gerçekleştirildi.

Kim Kardashian, annesi Kris Jenner ile birlikte SKIMS'in, ünlü İtalyan moda markası Roberto Cavalli iş birliğiyle hazırladığı yeni mayo koleksiyonu kampanyasında kamera karşısına geçti. Kampanya fotoğraflarındaki görüntüsüyle Kim, hayranlarını şaşırttı.

44 yaşındaki reality yıldızı, kampanyada sarışın ve kıvırcık kısa saçlı yeni imajıyla adeta bambaşka biri gibi görünüyor. Derin dekolteli, kaplan desenli mayo giyen Kim Kardashian, kırmızı saç bandı ve altın aksesuarlarla tarzını tamamladı. Çekimler doğayla iç içe açık alanlarda yapılırken, kampanyada 69 yaşındaki annesi Kris Jenner da yer aldı.

Kris Jenner, aynı desenli uzun bir plaj kıyafetiyle poz verirken, kampanyada kızına eşlik etti. Yayınlanan videolarda Jenner'ın Kim'in kulağına bir şeyler fısıldadığı ve arkada başka modellerin dolaştığı görülüyor. Videolar, retro filtrelerle daha nostaljik bir hava taşıyor.

Kim, başka bir karede ise mavi desenli, dar ve derin dekolteli bir elbiseyle poz verdi. Kampanyanın ilerleyen bölümlerinde ise bikiniyle güneşlendiği sahneler yer aldı. Arka planda bir erkek model ve bir köpek de dikkat çekti.

Kampanyanın bir kısmı da retro tarzda dekore edilmiş bir mutfakta çekildi. Kim burada straplez bikini üstü, tayt ve gözlükle poz verirken, annesi Kris aynı desende başka bir takımla masa başında yer aldı. Kısa bir videoda Kim'in masadan bir dilim tost alıp yemesi de gösterildi.

Anne-kız daha sonra geniş bir salonda da objektif karşısına geçti. Kris Jenner, leopar desenli mayosuyla ön plandayken, Kim arka planda benzer bir mayoyla yer aldı.

Yeni koleksiyon; Roberto Cavalli'nin İtalyan şıklığı ile SKIMS'in sade ama iddialı çizgilerini buluşturuyor. Cesur, göz alıcı ve lüks bir plaj tarzı sunmayı amaçlıyor.

Kim Kardashian, Vogue'a verdiği röportajda bu iş birliğinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı:

"SKIMS genellikle sade ve rahat bir markadır ama tatile çıkarken bazen farklı bir şey istersiniz. Kendi desenlerimizi yaparken Cavalli ile iş birliği fikri aklıma geldi ve markanın kreatif direktörü Fausto'ya mesaj attım. O da bu fikri çok beğendi."

Kampanyada annesi Kris Jenner'ın da yer almasının ise tamamen doğal geliştiğini söyleyen Kim:

"Annem örnek parçalara baktı ve 'Bunları istiyorum!' dedi. O an, 'Kampanyada sen de olmalısın,' dedim. Çünkü Kris Jenner da bir ikon," diye konuştu.

Kim ayrıca bu koleksiyonun sadece gençlere değil, her yaştan kadına hitap edeceğini belirtti:

"Bu koleksiyon daha geniş yaş aralığına ulaşacak. Annemin bu kıyafetlerle kendini iyi hissetmesi beni de çok mutlu etti."

2019'da kurduğu ve bugün değeri 4 milyar doları aşan SKIMS markası, daha önce Dolce & Gabbana ve Fendi gibi dünyaca ünlü markalarla da iş birliği yaptı. Marka, Ekim ayında 6. yılını kutlayacak.

Kim Kardashian son dönemde özel hayatıyla da gündemde. Kızı North'un 12. yaş günü için Meksika'nın turistik bölgesi Los Cabos'ta lüks bir yat gezisi organize etti.

Ayrıca Kim'in, Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in 27 Haziran'da Venedik'te yapılacak düğününe katılması bekleniyor. Davetli listesinde Ivanka Trump, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom ve Oprah Winfrey gibi yıldız isimler de yer alıyor.

Geçtiğimiz ay Kim ve annesi Kris, Lauren Sanchez'in Paris'te düzenlenen bekarlığa veda partisine katılmış, partide Eva Longoria ve Katy Perry gibi isimler de bulunmuştu.

Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı
Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu yeni imajıyla bambaşka biri oldu! Kinse tanıyamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bekir Alar:
    Bende kinseyi tanıyamadım kinse kimdir ? 10 0 Yanıtla
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