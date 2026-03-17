Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu - Son Dakika
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu

Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu
17.03.2026 13:44  Güncelleme: 13:53
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu
Tayvanlı ünlü oyuncu Jiang Ping, katıldığı canlı yayında yıllar önce evliyken eşinin kendi annesiyle ilişki yaşadığını öğrendiğini açıkladı. Ping bu olayın ardından boşandığını ve annesiyle yaklaşık 20 yıldır görüşmediğini ifade etti.

Tayvanlı oyuncu Jiang Ping, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Yıllar önce yaşadığı travmatik evliliği ilk kez bu kadar açık anlatan oyuncu, eski eşinin kendi annesiyle ilişki yaşadığını söyledi.

Model olarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Jiang Ping, "News Digging" adlı programa konuk oldu. Jiang, yıllar önce yaşadığı olayın hayatında derin izler bıraktığını belirterek, yaşadıklarını kamuoyuyla bir kez daha paylaştı.

"ANNEMLE İLİŞKİ YAŞADIĞINI ÖĞRENDİM"

Jiang, 21 yaşındayken kendisinden 12 yaş büyük bir senaristle evlendiğini, ancak evliliğin birkaç yıl sonra bozulmaya başladığını anlattı. Eşinin zamanla kendisine sözlü şiddet uyguladığını ve ilgisini kaybettiğini söyleyen Jiang, şüpheleri üzerine eşine sadakatsizlik olup olmadığını sorduğunu belirtti.

Bu soruya aldığı yanıtın hayatını değiştirdiğini söyleyen oyuncu, eşinin "İkinizi birden idare edebilirim" sözleriyle kendisini şoke ettiğini ifade etti. Jiang, daha sonra eşinin birlikte olduğu kişinin kendi annesi olduğunu öğrendiğini açıkladı. İddiaya göre Jiang'ın annesi, bu ilişkiyi kızının evde olduğu bir sırada bile sürdürdü.

ANNE-KIZ 20 YILDIR GÖRÜŞMÜYOR

Gerçeği öğrendikten sonra annesiyle yüzleştiğini anlatan Jiang, annesinin kapıyı yüzüne kapattığını söyledi. Yaşananların ardından anne-kızın yolları tamamen ayrıldı.

Jiang, annesiyle son kez büyükannesinin cenazesinde karşılaştığını ancak konuşmadıklarını belirtti. O günden bu yana yaklaşık 20 yıldır görüşmedikleri ifade edildi.

"PİŞMANLIK DUYMADI"

Oyuncu, eski eşinin yaşananlar karşısında hiçbir pişmanlık göstermediğini de dile getirdi. Eşinin, ilişkiyi annesinin başlattığını iddia ettiğini ve buna rağmen kendisiyle evliliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Yaşadığı travmaya rağmen bir süre evliliğini sürdürdüğünü ifade eden Jiang, sonunda ruh sağlığını korumak için boşanma kararı aldığını belirtti. Çiftin bir erkek çocukları olduğu, Jiang'ın oğlunun babasına bakım konusunda destek olmaya devam ettiği öğrenildi.

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf: Eski eşim annemle ilişki yaşıyordu - Son Dakika
