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Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı - Son Dakika
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Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı

Ateş Kuşları dizisinin başrol oyuncularından Erdem Şanlı ile güzel oyuncu Deniz Işın aşk yaşamaya başladı. Çift, dudak dudağa poz vererek ilişkilerini ilan etti.

21.12.2023 - 09:48,  Güncelleme: 10:17
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ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisindeki Zıpkın Ateş rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Erdem Şanlı ile birçok projede yer alan güzel oyuncu Deniz Işın aşk yaşamaya başladı. Bir süredir ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikili, dün birlikteliklerini ilan etti.

ARALARINDA 4 YAŞ VAR

Deniz Işın ile dudak dudağa verdiği pozları Instagram hesabından yayınlayan yakışıklı oyuncu, ilişkisini ilan etti. Çiftin aşk dolu pozlarına takipçilerinden de yorum yağdı. İkiliyi çok yakıştıran kullanıcılar, "Çok yakışmışsınız" yorumları yaptı. İkili, dün akşam düzenlenen bir yılbaşı yemeğine de el ele katıldı.

1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Erdem Şanlı; Avlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kovala ve Son Yaz dizilerinde rol aldı. 1992 yılında İzmir'de doğan Deniz Işın ise daha önce Her Yerde Sen, İyi Günde Kötü Günde, Sefirin Kızı, Gece ve Masumiyet gibi birçok projede yer aldı.

İşte çiftin aşk dolu pozları...

Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Ünlü oyuncular Erdem Şanlı ve Deniz Işın aşk yaşamaya başladı
Erdem Şanlı ve Deniz Işın Aşk Yaşamaya Başladı
YORUMLAR (3)
  • Hakan Uzuner: Ne kadar mutlu olduk. Aylardır bunları takip ediyorduk. Bunların birliktelikleri enflasyonu düşürecek, ekonomik şartlar düzelecek herşey dört dörtlük olacak inşallah. Yanıtla 1 0
  • Serkan Basar: boş haber Yanıtla 6 10
  • Ender Kervancıoğlu: Bu kızda hayat var. İzmir iksiri. Yanıtla 8 14

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