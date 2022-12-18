Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı kafa karıştırdı! Herkes " Bebek mi geliyor?" sorusunu sordu - Son Dakika
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Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı kafa karıştırdı! Herkes " Bebek mi geliyor?" sorusunu sordu

18.12.2022 17:18

Şarkıcı İzel'in Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafı üzerine "Bebek" şarkısını ekleyerek paylaşması kafa karışıklığı yarattı. Birçok kişi, Özdemir'in hamile olduğunu iddia etti.

Uzun zamandır birlikte olan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Bu yılın en çok konuşulan çiftleri arasında olan ikiliyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFI "BEBEK" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranlarını ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

İzel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafını 'Bebek' şarkısıyla paylaştı! Herkesin aklına tek bir soru takıldı

GÜZEL OYUNCUDAN JET HIZINDA PAYLAŞIM GELDİ

Son dönemde romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Özdemir ve Koç çiftinin bu paylaşımdan sonra bebek beklediği yönünde yorumlar yapıldı. Paylaşımın ardından güzel oyuncudan "Hamile mi?" sorularına jet hızında cevap geldi. Özdemir "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" diyerek hamilelik iddialarını yalanladı.

İzel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafını 'Bebek' şarkısıyla paylaştı! Herkesin aklına tek bir soru takıldı
İzel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafını 'Bebek' şarkısıyla paylaştı! Herkesin aklına tek bir soru takıldı
İzel, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un fotoğrafını 'Bebek' şarkısıyla paylaştı! Herkesin aklına tek bir soru takıldı
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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, İzel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı kafa karıştırdı! Herkes ' Bebek mi geliyor?' sorusunu sordu - Son Dakika


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