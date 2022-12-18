Şarkıcı İzel'in, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç paylaşımı kafa karıştırdı! Herkes " Bebek mi geliyor?" sorusunu sordu

Uzun zamandır birlikte olan ünlü oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç çifti Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Bu yılın en çok konuşulan çiftleri arasında olan ikiliyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAFI "BEBEK" ŞARKISIYLA PAYLAŞTI

Ünlü şarkıcı İzel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin fotoğrafına "Bebek" şarkısını ekleyen İzel, ikilinin hayranlarını ve takipçilerinin kafasını karıştırdı.

GÜZEL OYUNCUDAN JET HIZINDA PAYLAŞIM GELDİ

Son dönemde romantik paylaşımlarla adından söz ettiren Özdemir ve Koç çiftinin bu paylaşımdan sonra bebek beklediği yönünde yorumlar yapıldı. Paylaşımın ardından güzel oyuncudan "Hamile mi?" sorularına jet hızında cevap geldi. Özdemir "En sevdiğim İzel şarkısıdır ama henüz değil" diyerek hamilelik iddialarını yalanladı.