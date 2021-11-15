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Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi - Son Dakika

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi

15.11.2021 01:29
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi

Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı, "Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar. Onu araştırmaya geldim." dedi.

Selçuk Balcı, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de izleyici karşısına çıktı. Pandemi dönemini anlatan sanatçı, "Konser sayıları artınca müzisyenlerin biraz daha yüzü gülmeye başladı. Biz pandemide hem kendi orkestramız hem de başka müzisyenlerin yanlarında olmaya çalıştık. Solistlerin biraz daha durumu farklı olabiliyor. Ama günde 50-100 TL'ye barlarda çalıp, geçimini sağlayan müzisyenler evine ne götürecek? Bir sürü intihar vakaları da oldu. Onlar da ülkemiz adına üzücü oldu. Umarım bundan sonra toparlanır. İlerleyen dönemlerde müzisyenler hak ettiği değeri ve kıymeti görür, para kazanır" dedi.

'Köy hayatını seviyorum'

Köy hayatını sevdiğini belirten Balcı, "Karadeniz yaylalarını çok seviyorum. Pandemide daha çok fırsatım oldu. O süreçte uzun süre köyde kaldım. Çay topladım. Çayların içindeki otları temizledim. Odunda kestim" diye konuştu.

'Değişen bir şey olmadı'

Sanatçı, "Popüler olduktan sonra oradaki insanların size karşı bakış açısı değişti mi?" sorusuna, "Değişen çok bir şey yok" yanıtını verdi.

'Şu an evlilik gözükmüyor'

Bir hayranının kız arkadaşını rahatsız ettiğini söyleyen Balcı, "Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, 'Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar. Onu araştırmaya geldim. Gelmişken seni görmeye geldim' dedi. O dönemde ise kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan kız arkadaşıma mesaj atanmış kişiymiş. Şikayet ettik. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair, video çektik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip, köyde beni bulmuş" açıklamasını yaptı. Sanatçı evlilikle ilgili sorulara ise, "Şu an gözükmüyor. Belli olmaz bu işler. Her an sürpriz yapabiliriz" diye cevap verdi.

'Önemli olan şiveyi doğru kullanmak'

Son dönemde Karadeniz müziğinin daha da popüler olmasına Balcı, "Müziğin her tarzı ve yöresi evrenseldir. Karadeniz müziği Doğu'da dinleniyorsa, oradaki bir gençte söyleyebilir. Ama önemli olan şiveyi ve harfleri doğru kullanmak. Şive bozuk olunca ortaya becerilmemiş Karadeniz müziği ortaya çıkıyor. Şiveyi yapabilenler söylesin. Mesela Şevval Sam şiveyi öğrenmiş ona yakışıyor.
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi
Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi

Selçuk Balcı, Karadeniz, Balcı, Rize, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi - Son Dakika
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