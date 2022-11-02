Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı - Son Dakika
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Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı

02.11.2022 14:42

Abisi Ömer Cenker Ilıcalı, onun kızı Ece ve kızı Banu ile poz veren ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın abisini görenler, 'kopyası', 'benzerliğin bu kadarı' gibi yorumlar yaptı.

İş hayatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemde olan Acun Ilıcalı'nın ailesi de sevenleri tarafından yakın takipte.

ABİSİ VE YEĞENİYLE İLK KEZ POZ VERDİ

Kızlarıyla sık sık paylaşım yapan ünlü televizyoncu ilk kez abisi Ömer Cenker Ilıcalı ve yeğeni Ece ile poz verdi. Büyük kızı Banu Ilıcalı'nın da olduğu aile fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisiyle ilk kez poz verdi! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisiyle ilk kez poz verdi! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı

BENZERLİK ŞAŞIRTTI

Acun Ilıcalı'nı bir abisi olduğunu bilmeyen sosyal medya kullanıcıları şaşkınlıklarını gizleyemedi Birçok kişi "Yolda görsem Acun Ilıcalı zannederim", "Kopyası" tarzında yorumlarda bulundu.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisiyle ilk kez poz verdi! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı

ÖMER CENKER ILICALI KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın ağabeyi Ömer Cenker Ilıcalı, hayatı ile merak konusu oldu. Peki, Ömer Cenker Ilıcalı kimdir? Ömer Cenker Ilıcalı, 1967 yılında Erzurum'da doğdu. 54 yaşındaki Ilıcalı, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1998 yılında aynı üniversiteden uzmanlık aldı. Ardından ABD Albert Nemeth Lazer Merkezi'nde çalıştı. Şimdilerde özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev alan Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca bilmektedir. Ömer Ilıcalı aynı zamanda Çocuk Eğitim Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı.

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisiyle ilk kez poz verdi! Fotoğrafı görenler gözlerine inanamadı
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Son Dakika Magazin Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı sır gibi sakladığı abisi görenleri şaşırttı: Benzerliğin bu kadarı - Son Dakika
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