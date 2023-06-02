Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah evlendi - Son Dakika
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Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah evlendi

02.06.2023 15:34

Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda dünyaevine girdi. Gelin, düğünde iki farklı gelinlik giydi ve düz tabanlı ayakkabı tercih etti.

Ürdün'de aylardır beklenen kraliyet düğünü gerçekleşti. Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Suudi Arabistanlı Rajwa Al Seif, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Zahran Sarayı'nda nikah masasına oturdu. Düğün için resmi tatil ilan edilirken birçok önemli isimlerde katıldı.

TOPUKLU AYAKKABI GİYMEDİ

Güzelliği ve zarafetiyle göz kamaştıran gelin Rajwa Al Saif, ilk olarak Lübnanlı tasarımcı Elie Saab imzalı zarif beyaz bir gelinlik, giydi. Açık bıraktığı saçı, doğal makyajı ve ışıltılı gelinliğiyle dikkatleri üzerine çeken gelin, gelinliğin altına da eşinin boyunu geçmemek için düz tabanlı bir ayakkabı giydi.

İKİ FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Prenses Rajwa, nikah törenin ardından da Dolce & Gabbana imzalı kabarık ve işlemeli bir gelin tercih etti. Gelin, ikinci gelinliğinde duvağını çıkartarak toplu bir saç yaptırdı.

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Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah ile Rajwa Al Seif evlendi! İşte göz kamaştıran düğünden kareler

Ürdün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah evlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ürdün Veliaht Prensi Al Hussein bin Abdullah evlendi - Son Dakika
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