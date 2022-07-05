Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi

05.07.2022 10:37

Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, geçen hafta hayatını kaybeden Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın isminin oy birliğiyle Etiler Sanatçılar Parkı'na verilmesini kararlaştırıldı. Alınan karardan sonra parkın ismi Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı olacak.

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın, geçtiğimiz hafta evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran usta sanatçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle herkesi yasa boğan Arkın, 30 Haziran Perşembe günü son yolculuğuna uğurlandı.

ADI BEŞİKTAŞ'TA YAŞATILACAK

Beşiktaş ilçesine bağlı Akat Mahallesi'nde ikamet eden sanatçı için Beşiktaş Belediyesi, Sanatçılar Parkı'nda bir taziye düzenlemişti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da usta sanatçının ailesinin yanında olarak Cüneyt Arkın isminin Beşiktaş'ta yaşatılacağını belirtmişti. Bu çerçevede Beşiktaş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısında, konu gündeme alınarak, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi

ADI ETİLER SANATÇI PARKINA VERİLDİ

Alınan karara göre; Cüneyt Arkın'ın adı Etiler Sanatçılar Parkı'nda yaşayacak. Alınan karar doğrultusunda parkın ismi "Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı" olacak. Başkan Akpolat karar sonrası "Belediye Meclisimizin temmuz ayı toplantısının 1. birleşimini gerçekleştirdik. Geçen hafta kaybettiğimiz sinemamızın önemli değeri, komşumuz Cüneyt Arkın'ın adını Etiler Sanatçılar Parkı'na verme teklifimiz oy birliği ile kabul edildi. Usta sanatçımızın anısını Beşiktaş'ta daima yaşatacağız" dedi.

Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi
YORUMLAR
500
Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi Cüneyt Arkın'ın Adı Beşiktaş'taki Sanatçılar Parkı'na Verildi
Kaynak: DHA

Beşiktaş Belediyesi, Cüneyt Arkın, Beşiktaş, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:36 Dolar, 16,89 TL seviyesinden işlem görüyor! Döviz kurlarında son durum...
10:34 Denize girenin ayağını jilet gibi kesiyor, Akdeniz kıyılarına gelen tür için şaşırtan açıklama: Onlara şirinler diyoruz
10:27 İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Kurban Bayramı nedeniyle binlerce personel görevli olacak
10:18 Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı doğan bebek ilgi odağı oldu! Halk, Hindu tanrısına benzettikleri bebeği görmek için evine akın etti
10:14 Dünya, İspanya Başbakanı Sanchez'in skandal hareketini konuşuyor! Siyahi kadınla tokalaştıktan sonra ellerini sildiği anlar kameralara yansıdı
10:11 İstanbul'da alevlerin ortasında kalan 97 yaşındaki Alzheimer hastası kadın hayatta kaldı
09:58 Sivas'ta oğlunun kullandığı minibüsün altında kalan 75 yaşındaki kadın feci şekilde hayatını kaybetti
09:55 Asgari ücrete gelen ara zam sonrası fiyatlar uçtu! Temel gıda maddeleri ve gayrimenkulde gözle görülür fark yaşanıyor
09:48 Temmuz ayında benzine ilk zam geliyor! İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...
09:41 Eski Galatasaraylı Riera, yeni takımının başına geçer geçmez büyük şok yaşadı! Taraftarlar tepki göstererek basın toplantısını bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 10:48:28. #1.11#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı Beşiktaş'taki sanatçılar Parkı'na verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement