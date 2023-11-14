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Oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi vefat etti - Son Dakika

Oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi vefat etti

Oyuncu Mahir Günşiray\'ın 26 yıllık eşi vefat etti
14.11.2023 08:02  - Güncelleme: 08:28

Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın çocuk kitabı yazarı ve çizeri eşi Claude Leon Günşiray yaşamını yitirdi. Oyuncunun 26 yıllık eşinin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Hanımın Çiftliği, Fazilet Hanım ve Kızları, Kış Güneşi, Şahmaran ve Dila Hanım gibi sayısız projede yer alan usta oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti.

"ÇOK BÜYÜK BİR BOŞLUK, TARİFSİZ BİR ACI"

Acı haber hem Günşiray'ın hem de Tiyatro Oyunevi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Tiyatromuzun sahne tasarım cadısı, beyni, emektarı; çocuk kitaplarının muhteşem yaratıcı çizeri, fotoğraf ve enstalasyon dehası; kocası Mahir Günşiray'ın yirmialtı yıldır ona her gece sarılarak yattığı kadını, aşkı, aklı, hayatı; kalbinin en değerli parçası oğlu Asya Birsel'in bir tanesi, incisi, sırdaşı, dert ortağı; Jean-Claude ve Nuria Leon'un sevgili biricik kızları; Laure ve Fabrice'in canı şahane espritüel kardeşi; Camille, Clemant ve Coline'nin tatlı halası, Lucille ve Alban'ın şeker teyzesi; tüm Leon ailesinin sevgilisi; Can Günşiray'ın cici annesi; Baluna'nın kaptan karısı, sadık, güvenilir çıpacısı; denizlerin meleği; bu eşsiz ve özel kadını o kadar çok seven arkadaşı var ki, karada denizde havada, üç cihanda-, onların hepsinin unutulmaz varlığı; ben buradayım demeyen, kendini görünmez yapabilme yeteneğinin şahikası Claude Leon Günşiray artık bizimle birlikte değil. Çok büyük bir boşluk… Tarifsiz bir acı… Her zaman sıcak bedeninin kokusu… Sevmeyi bilen… Sevmeyi öğreten ruhu her daim bizimle kalacak."

Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti

CLAUDE LEON GÜNŞİRAY KİMDİR?

1965 yılında Fransa'da dünyaya gözlerini açan Claude Leon Günşiray, Grenoble Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. Fransa'da bazı sergilerde eserleri yer alan Günşiray, Türkiye'ye geldikten sonra Tiyatro Oyunevi'nde sahnelenen oyunların sahne tasarımını hazırlayarak çocuklar için sanat atölyeleri düzenledi. Claude Leon Günşiray, 26 yıl önce de usta oyuncu Mahir Günşiray ile nikah masasına oturdu.

Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mahir Günşiray'ın eşi Claude Leon Günşiray hayatını kaybetti

Hanımın Çiftliği, Mahir Günşıray, Leon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi vefat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Mahir Günşiray'ın 26 yıllık eşi vefat etti - Son Dakika
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