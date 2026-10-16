Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

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Antalya'da 91 yaşında yaşamını yitiren Türk pop ve pop-rock müziğinin usta ismi Alpay Nazikioğlu, Ankara’da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törene usta sanatçının ailesi, sevenleri ve resmi erkan katılırken, sanat dünyasından katılımın olmaması dikkat çekti.

Antalya'da 91 yaşında hayatını kaybeden Türk müziğinin usta isimlerinden, şarkıcı ve besteci Ahmet Alpay Nazikioğlu, başkent Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum sanatçı için cuma namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene Alpay'ın ailesi, yakınları, sevenleri ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam katıldı. Cenazede sanat ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin yer almaması ise dikkat çekti.

Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Kılınan namazın ardından Alpay Nazikioğlu'nun naaşı, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

18 Temmuz 1935 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Alpay Nazikioğlu, gençlik yıllarında başarılı bir sporcu olarak tanındı. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği kulüplerinde futbol oynayan yetenekli isim, Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitim sürecini tamamladıktan sonra ise tutkusu olan müziğe yönelme kararı aldı.

Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK POP MÜZİĞİNİN MİMARLARINDANDI

Müzik yolculuğuna 1960’lı yıllarda adım atan Alpay, 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak Türk pop, rock, romantik folk ve Anadolu pop türlerinde öncü çalışmalara imza attı. Fransızca ve İtalyanca popüler şarkıları Türkçeye uyarlayarak geniş kitlelere sevdiren usta sanatçı, dönemin efsanevi gruplarından Üç Hürel ile gerçekleştirdiği ortak projelerle de adından söz ettirdi.

Kariyeri boyunca onlarca 45'lik plak, albüm ve ödüle imza atan Alpay; "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme", "Kara Tren" ve "Ayrılık Rüzgarı" gibi zamansız eserleriyle Türk müzik tarihine damga vurdu.

Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı
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    Yorumlar (2)

  • Cosdan Cosdan:
    Allah rahmet eylesin.iyi ve kaliteli bir sanatçıydı 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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