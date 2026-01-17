Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney: Bana cin kavmi yolladılar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasına ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in de ismi karışmıştı.

SAÇ ÖRNEKLERİNDE 'KOKAİN' TESPİT EDİLMİŞTİ

22 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek savcılığa ifade veren ve işlemlerinin ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alınan Güney, daha sonra serbest bırakılmıştı.

Güney'in 31 Aralık'ta çıkan test sonuçlarında ise saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesi tespit edildiği belirtilmişti. Adli Tıp raporunda ayrıca, uyuşturucu maddenin vücutta parçalanması sonucu ortaya çıkan ve ana metabolit olan benzoilekgonin maddesinin de bulunduğu kaydedilmişti.

CANLI YAYIN AÇTI: BANA CİN KAVMİ YOLLADILAR

Son olarak Yusuf Güney, dün sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ağrı'da verdiği bir konserin ardından gerçekleştirdiği öne sürdüğü astral seyahatte yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki şarkıcı, kendisine cin kavmi yollandığını iddia etti.

Güney, şu ifadeleri kullandı: "Görünen varlıklar vardı, onları anlatmamı istemeyenlerle uğraştım. Baktılar ki laf dinlemiyorum, bana cin kavmi yolladılar. Kafayı yemem ve delirmem için… Evin içinde otururken geliyorlardı, fiziki olarak görüyordum. Başta çok korkmaya başladım, sonra bu durum çok normalleşti. Öyle varlıklar vardı ki isimlerini söylüyorlardı. Aklınızın alamayacağı şeyler yaşadım. Evdeki kediyi delirttiler; evin içinde gördüğü varlıklardan çıldırıyordu"

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Öte yandan Yusuf Güney, daha önce konuk olduğu bir YouTube programında yalan makinesine bağlanmış ve kendisine yöneltilen "Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?" sorusuna "Asla, hayır" yanıtını vermişti.

"BANA BUNU NEDEN YAPTIKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ"

Güney, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada ise, "Şimdi konuşma sırası bende… Ben utanılacak hiçbir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolaplarda, topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da çok iyi biliyorsunuz. Madde kullanmış, astral yapmış" diyen tüm beyinsizler, sözüm size… Ülkenin yüzde 80'i bağımlı hâlde. Anlattıklarımın, yaşadıklarımın zerresini anlatın, deneyimleyin; göreyim sizi. Zavallısınız… Hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar kör ve sağırsınız. Bileceksiniz… Gerçekleri kabul edin ya da etmeyin; korkun, susun, görmezden gelin — fark etmez. Her şeyi anlatacağım sizlere." demişti.