Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi - Son Dakika

Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi

Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi
Son Güncelleme: 05.10.2023 11:17

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 2003'teki iddia edilen ilişkisi sonrasında sürpriz bir yemin yenileme töreni düzenleyerek ilişkilerini yeniden canlandırdığını belirtti. Çift, İspanya'da bu özel anı yaşadı ve Londra'daki evlerinde bulunan küçük bir şapelde yeniden evlendiler. Victoria, bu sürprizi eşinin kendisine bir okul günü olduğunu söyleyerek yaptığını ve ardından Paris'te 24 saatlik bir balayı yaşadıklarını anlattı.

Victoria Beckham, eşi David Beckham'ın 2003 yılında kendisini asistanı olan Hollandalı model Rebecca Loos ile aldattıktan sonra tekrar evlilik yemini ederek evliliklerini canlandırdıklarını söyledi.

Çift, Londra'daki evlerinin bahçesinde bulunan küçük bir şapelde yeniden evlenme kararı aldı.

Victoria, yemin töreni için eşinin kendisini Madrid'ten Londra'ya götürdükten sonra Londra'da düğünde kullandıkları araçla karşılandıklarını ve ilk evliliklerinde nikahlarını kıyan rahibin kıydığı nikahla tekrar evlendiklerini söyledi.

Çift, nikah sonrası Paris'e uçup 24 saatlik bir balayı yaptı.

Her ne kadar Victoria ve David, yenileme töreninden fotoğraf paylaşmasalar da, eski futbolcu daha önce bu törenin gerçekleştiğini onaylamıştı.

Victoria'nın bu nikah yenileme töreni açıklaması, David'ın iddia edilen sadakatsizliği hakkında ilk kez konuştuğu zamanın hemen ardından geldi. "Beckham" adlı yeni Netflix belgeselinde, Victoria, o dönemi "hayatımın en mutsuz anı" olarak tanımladı ve David'a olan duygusal tepkisini "nedenini bilmediğimiz bir şekilde birbirimize karşıydık" sözleriyle anlattı.

David ise o dönemi "inanılmaz zor bir dönem" olarak nitelendirdi, ancak ailelerinin birlikte savaşmaları gerektiğini bilerek atlattıklarını söyledi. Belgeselde, iddia edilen sadakatsizlik hakkında spesifik bilgilere girilmedi. Ancak David'ın eski asistanı Rebecca Loos, evliyken David ile romantik bir ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

Victoria ve David, 1999 yılında evlendi. Brooklyn (24), Romeo (21), Cruz (18) ve Harper (12) adında dört çocukları bulunuyor.

Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi
Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Magazin

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Son Dakika Magazin Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Victoria Beckham, eşi kendisini aldattıktan sonra tekrar nikah kıydıklarını söyledi - Son Dakika
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