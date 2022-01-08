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Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım - Son Dakika

Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım

08.01.2022 11:53

Seren Serengil'in yakın arkadaşı bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Serengil, "Avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım" şeklinde paylaşım yaptı.

Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Seren Serengil'in 23 yıldır danışmanlığını yapan arkadaşının 20 yıllık hayat arkadaşı hayatını kaybetti. Aldığı ani ölümüyle yıkılan Serengil, yaşadığı acıyı sevenleriyle paylaştı.

"ACIMIZ ÇOK BÜYÜK"

Kendi nikahında şahitlik yapan arkadaşı Hakan'ı kaybeden ünlü isim, "İnanamıyorum ya haksızlık bu niye hep iyi insanlar? Korkunç, tarifsiz üzüldüğüm bir haber aldım şimdi. Canım Ebru'mun hayat arkadaşı, canı, hepimizin canı Hakan'ımız bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucundan aramızdan ayrıldı. Acımız o kadar büyük ki... Ebru'm da gitti onunla beraber nasıl yaşanır bilmiyorum" dedi.

Yakın arkadaşının ani ölümüyle yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım

"BÖĞÜRE BÖĞÜRE AĞLADIM"

Bir paylaşım daha yapan Serengil, sözlerine şöyle devam etti: "Ebru benim 23 yıldır danışmanım, zamanla kardeşim oldu... Hiç ayrılmadık her şeyimle güvendiğim inandığım tek insandır. Üstüme titrer bir de onun Hakan'ı vardı 20 yıldır tek kendinden çok sevdiği Hakan'ı.. Dünyanın en iyi adamıydı. Bu sabah kalp krizi geçirdi ve onu kaybettik avazım çıktığı kadar böğüre böğüre hiç kimsenin arkasından ağlamamıştım. Ebru'm nasıl yaşayacak şimdi. Bütün hayatı oydu.. Nasıl alışacak bu duruma biz nasıl alışacağız bilmiyorum. Bu fotoğrafı Nice'e gittiğimizde ben çekmiştim. Benim nikah şahidimdiler darısı başınıza demiştim mutluluk bu fotoğrafta kaldı. Sevenin biri ölünce diğeri yaşayamaz çünkü.. Hakan'ım mekanın cennet olsun Ebru'n bize emanet."

Yakın arkadaşının ani ölümüyle yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım
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Son Dakika Magazin Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım - Son Dakika
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