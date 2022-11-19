Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti

19.11.2022 10:02

Danslarıyla bir döneme damga vuran ve akın zaman önce yurt dışına yerleşerek müziğe geri dönen Petek Dinçöz, klip çekimi için plajda cesur kıyafetiyle dans etti.

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından oğluyla yurt dışına yerleşen Dinçöz, çocukluk aşkı Nida Büyükbakrakdar ile evlendi. Kısa süre önce müzik sektörüne geri dönen şarkıcı, klip çekimi için kamera karşısına geçti.

KUMSALDA DANS ETTİ

Uzun bir aranın ardından sektöre dönen Dinçöz, yeni şarkısı "Sensiz Bu Yaz" için klip çekti. Kumsalda klip çeken ünlü isim, bir sahnede mavi cesur kıyafetiyle kalça dansı yaptı. O anları 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan sevilen isim, Güne dans ile başlayanlar? Sensiz Bu Yaz klibimden" notunu düştü.

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Petek Dinçöz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
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