Müziğe dönen Petek Dinçöz cesur kıyafetiyle kamera karşısına geçti

Bu fotoğrafta her şey normal ama asıl olanlar kadın doktor önlüğünü çıkarınca oluyor

Dansları ve şarkılarıyla 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, geçtiğimiz mart ayında 2014 yılında evlendiği bir çocuğunun babası Serkan Kodaloğlu ile tek celsede boşandı. Ayrılığın ardından oğluyla yurt dışına yerleşen Dinçöz, çocukluk aşkı Nida Büyükbakrakdar ile evlendi. Kısa süre önce müzik sektörüne geri dönen şarkıcı, klip çekimi için kamera karşısına geçti.

KUMSALDA DANS ETTİ

Uzun bir aranın ardından sektöre dönen Dinçöz, yeni şarkısı "Sensiz Bu Yaz" için klip çekti. Kumsalda klip çeken ünlü isim, bir sahnede mavi cesur kıyafetiyle kalça dansı yaptı. O anları 1,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan sevilen isim, Güne dans ile başlayanlar? Sensiz Bu Yaz klibimden" notunu düştü.