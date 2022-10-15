Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım - Son Dakika
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Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım

15.10.2022 13:54

Yaklaşık 6 aydır kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i yıktı. Sosyal medya hesabından Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan Koçyiğit, "Güzeller güzelim, zamansız gidişine çok üzüldüm" paylaşımında bulundu.

Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan, hastanede tedavi görüyordu. Yaklaşık 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gören oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti. Kalkavan'ın ölümü birlikte büyüdüğü Hülya Koçyiğit'i de derinden etkiledi.

"ANILARIMIZDA YAŞAMAYA DEVAM EDECEKSİN"

Ölüm haberini aldıktan sonra Instagram hesabından Billur Kalkavan ile çocukluk fotoğrafını yayınlayan usta isim, "Çok erken, çok üzücü. Çocukluğundan beri tanıdığım, güzeller güzeli Billurcum zamansız gidişine çok çok üzgünüm. O güzel yüreğin, müthiş enerjin ve dobralığınla anılarımızda yaşamaya devam edeceksin. Sevenlerinin ve yakınlarının başı sağ olsun. Nurlar içinde uyuman dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Birlikte büyüdüğü Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım: Zamansız gittin

SAĞLIK DURUMUNDAN BAHSETMİŞTİ

Kanser tedavisi görmeye başladıktan sonra zorlu süreci gözlerden uzak bir şekilde geçiren Kalkavan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapıyordu. Son olarak eylül ayında kemoterapi aldıktan sonra hasta yatağından paylaşım yapan Kalkavan "Çok iyiyim, her gün daha iyiye gidiyorum. Sonuçlar da güzel çıkıyor. Merak edecek hiçbir şey yok, iyileşiyorum. Kafamdan saç bile çıkıyor da ben kendim kazıtıyorum daha güzel olmadığı için henüz. Yani atlatıyorum ben bu meseleyi" demişti.

Birlikte büyüdüğü Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım: Zamansız gittin

HAMDİ ALKAN: ÇOK ÜZGÜNÜM

Mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiğini duyuran oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, ölüm haberinin ardından da bir paylaşım yaptı. Kalkavan'ın fotoğrafını yayınlayan Alkan, "Çok üzgünüm… Işıklar içinde uyu canım Billur" ifadelerini kullandı.

Birlikte büyüdüğü Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım: Zamansız gittin
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Son Dakika Magazin Billur Kalkavan'ın ölüm haberini alan Hülya Koçyiğit'ten duygulandıran paylaşım - Son Dakika


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