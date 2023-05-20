Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı - Son Dakika
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Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

20.05.2023 11:51

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisinde eşiyle kaza geçire Fuat hayatını kaybetti. Fuat'ın ölüm haberini alan ailenin hastanedeki feryatları izleyicileri gözyaşlarına boğarken Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu ve Çetin Tekindor'un oyunculuk performansları bir kez daha alkış topladı. Herkesi derinden etkileyen sahne için "Acıyı iliklerimizde hissettik" yorumu yapıldı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Beril Pozam, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Çetin Tekindor ve Şerif Sezer'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 33. bölümle ekrana geldi. Dizide eşi Asuman'la trafik kazası geçiren Fuat, hastanede yaşamını yitirdi.

FUAT, KARDEŞİYLE VEDALAŞTI

Abidin ve Ferit, Seyran ile Suna'yı düğünden kaçırdı. Dörtlü, Ferit'in küçükken abisiyle gittiği ormana giderek çadır kurdu. Tüm aileler seferber olarak kaçanları ararken kardeşi Ferit'in çadır aldığını duyan Fuat, gittikleri yeri tahmin etti. Asuman'la evden uzaklaşarak Feritlerin yanına giden Fuat, onlara geri dönmemeleri gerektiğini ve aşklarını yaşamaları gerektiğini söyledi. Kardeşiyle vedalaşarak eve geri dönmek isteye Fuat, yolda eşiyle kaza yaptı. Asuman'ın durumu iyiyken ameliyata alınan Fuat hayatını kaybetti.

Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

ÖLÜM HABERİ HERKESİ KAHRETTİ

Fuat ve Asuman'ın kaza yaptığı haberiyle yıkılan ekip, soluğu hastanede aldı. Tüm yalı hastane koridorunda Fuat'tan da Asuman gibi iyi haber beklerken korkulan oldu. Fuat'ın ölüm haberi başta Ferit olmak üzere tüm aileyi darmaduman etti.

Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

Çetin Tekindor'un hayat verdiği Halis Ağa'nın oturduğu yerde hüngür hüngür ağlaması, Mert Ramazan Demir'in oynadığı Ferit'in ölümü kabullenemeyerek yağmurun altında ağlaması ve Gözde Kansu'nun canlandırdığı Gülgün'ün oğlunun ölüm haberinin ardında feryat etmesi izleyicileri derinden etkiledi.

Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı

İZLEYİCİLERİ AĞLATAN SAHNE

Fuat'ın ölüm sahnesi kısa sürede Twitter gündemine 2. sıraya yerleşirken yorumlar da beraberinde geldi. Sahneyi izlerken hüngür hüngür ağladıklarını söyleyen binlerce kullanıcı, "Yalı Çapkını'nda oyunculuk resitali izledik", "Siz ağladınız, tüm Türkiye ağladı" ve "Bu kadar gerçekçi oynayamazsınız, iliklerimize kadar hissettik" yorumları yapıldı.

Yalı Çapkını' dizisinin ilk bölümünden bu yana kadroda alan Fuat'ı oynayan Doğukan Polat ise 33. bölümle veda etti.

Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı
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Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Yalı Çapkını, Gözde Kansu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'nda kahreden ölüm! Başrol oyuncularının performansı alkış topladı - Son Dakika
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