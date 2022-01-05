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Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu... - Son Dakika

Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...

05.01.2022 11:12
Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...

Ünlü manken Demet Şener'in avukatı olarak ünlenen sosyetik avukat Aslı Hatemi, önceki gün City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda gittiği bir mağazada su yerine çamaşır suyu içen Hatemi, hastanelik olmuştu. Ünlü avukat sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Hatemi, geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda alışveriş yapmak için gittiği mağazada su yerine kendisine yanlışlıkla çamaşır suyu verilince hastanelik olmuştu. Sosyetik avukat, konu hakkında ilk kez konuştu.

"MİDEMDE YANIK OLUŞTU"

Snob Magazin'e konuşan Hatemi, "Evet doğru. Tedavim sürüyor. Sabah saatlerinde yine hastanedeydim. Midemde yanık oluştu o yüzden tedavim devam ediyor. Gittiğim bir ünlü mağazada su istedim ve kapalı şişede su geldi içtim gözlerimi hastanede açtım. Meğerse içtim su değilmiş" dedi.

"BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLEDİLER"

Sözlerini sürdüren ünlü avukat, "Mağaza yetkilileri binlerce kez özür diledi. Tamamen orada çalışan arkadaşların hatasıydı. Önce kendimdeki zararı bir tespit ettikten sonra dava açıp açmayacağıma karar vereceğim" ifadelerini kullandı.

Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...
Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...
Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...
Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu...

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alışveriş, Nişantaşı, su, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yanlışlıkla çamaşır suyu içti! İşte son durumu... - Son Dakika
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