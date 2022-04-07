Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı

07.04.2022 08:56

Ünlü oyuncu Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı. Ece; sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin durumunun iyi olduğunu, ancak babasının durumunun daha ciddi olduğunu duyurdu. Eda Ece "Babam da iyi olacak" diye yazdı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisindeki Yıldız rolüyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Eda Ece'nin ailesi koronavirüse yakalandı. Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak ailesinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"ANNEM İYİ, BABAM DAHA İYİ OLACAK"

6,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anne ve babasıyla olan bir fotoğrafını paylaşan Eda Ece, "Annem ve babam, bu hayattaki en değerli varlıklarım. Arayan soran herkese teşekkür ederim, annem iyi, babam da iyi olacak. Sizi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK GECİKMEDİ

Başarılı oyuncuya Seda Sayan, Eylem İpek, Gizem Hatipoğlu, Barış Kılıç, Erdal Özyağcılar ve Larissa Gacamer gibi isimlerden destek yorumları geldi.

Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı
Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı
Eda Ece'nin anne ve babası koronavirüse yakalandı
Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı
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Eda Ece, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece duyurdu: Annem ve babam koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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