Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı! İşte sebebi

Maneviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yaşar Alptekin aldığı bir tavsiye sonucu cübbe ve sarığı bırakma kararı aldı. Tarzını değiştirmesi sonrası "Eski hayatına mı özeniyorsun?" eleştirileri alan Alptekin bu karar almasının nedenini anlattı.

"ESKİ HAYATINA MI ÖZENİYORSUN ELEŞTİRİSİ YAPIYORLAR"

Sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen sert eleştirilere isyan eden Yaşar Alptekin, yaşadığı süreci "İlk ve son böyle bir açıklama yapacağım" diyerek anlattı. Kendisine yöneltilen "Eski hayatına mı özeniyorsun?" şeklindeki tepkilere cevap veren ünlü isim, tam altı yıl boyunca sokaklarda geleneksel kıyafetlerle dolaştığını belirtti. Bu değişimin arkasında çok saygı duyduğu bir vekil abisinin olduğunu vurgulayan Alptekin, o kişinin kendisine, "Yaşar, sen bizim gibi dolaşırsan aradaki köprüyü kırarsın. Sen sosyete ve sanat camiasından geldin. Bizim gibi giyinirsen oradaki insanlara tebliğ görevini yapamazsın" şeklinde hayati bir uyarıda bulunduğunu aktardı. Başlangıçta bu fikre sıcak bakmadığını belirten ünlü oyuncu, o anki tepkisini "Ben yine ısrarla böyle gezeceğim dedim" sözleriyle ifade etti.

"SEN MUHAMMED ALİ OL"

Kendi ısrarına rağmen kendisine anlatılan çarpıcı bir örnek üzerine fikrini tamamen değiştiren Yaşar Alptekin, cübbesini çıkarma kararını almasındaki asıl kırılma noktasını paylaştı. Saygı duyduğu kişinin kendisine tarihi figürler üzerinden bir kıyaslama yaptığını aktaran Alptekin, bu etkileyici konuşmayı şu sözlerle dile getirdi: "Aynı abi yine 'Yusuf İslam Müslüman olunca cübbe sarık giydi, hayran kitlesi onu bıraktı. Ama boksör Muhammed Ali takım elbiseyle dolaştı, milyonların Müslüman olmasına vesile oldu. Sen Muhammed Ali ol' dedi." Bu derin tavsiyenin kendisine çok mantıklı geldiğini ifade eden ünlü oyuncu, "Bu söz aklıma yattı ve cübbemi çıkardım" diyerek imaj değişikliğinin altındaki temel felsefeyi ortaya koydu.

"HALK DEĞİL, HAK NE DER DERDİNDEYİM"

Giyim tarzındaki bu keskin dönüşün iç dünyasında veya inancında hiçbir değişikliğe yol açmadığını özellikle vurgulayan ünlü oyuncu, asıl niyetinin sanat ve gençlik dünyasına daha rahat ulaşarak bir köprü vazifesi görmek olduğunu belirtti. Dış görünüşü üzerinden yapılan acımasız eleştirilere karşı duruşunu hiç bozmayan Alptekin, sözlerini son derece net bir cümleyle noktaladı: "Ben halk ne der değil, Hâk ne der derdindeyim."