İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, ocak ayında İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklerinin birinde doğuştan rahatsızlık olan Şefkatli, son durumu anlattı.
Doğum yaptıktan kısa bir süre eski formuna kavuşan ve bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin bir operasyon daha geçireceğini söyledi. Instagram hesabından bebeğinin durumundan bahseden ünlü isim "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bunun bir süreç olduğunu ama her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerini 3 günlükken kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Yasemin Şefkatli bebeğinin son durumunu anlattı: Ay sonu bir operasyon daha geçirecek - Son Dakika
Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Uğur Polat, Uğur Aslan ve Cezmi Baskın'ın başrolünü paylaştığı Yargı dizisi, mayıs ayının son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak. Dizi, ülkemizde ve yurt dışında yarattığı etkiyle Ay Yapım'ın prestij projeleri arasında yer alıyor. Yayın arasının ardından 14 Nisan'da yeni bölümü yayınlanacak.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Armağan Çağlayan, 'Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi' ifadelerini kullandı. Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, 'Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle' dedi.
Ünlü senarist Ali Aydın'ın Netflix Türkiye yönetimiyle ilgili eleştirisini paylaşan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya hesabından konuyla ilgili merakını dile getirdi.
İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerine kavuştu. Yasemin Şefkatli, sosyal medya hesabından annelik sürecine dair paylaşımlar yaparken, İbrahim Ayel'in kalp sorunu olduğunu ve operasyon geçireceğini duyurdu.
Eskişehir'de evinde rahatsızlanan oyuncu Nuri Alço, özel hastanede tedavi altına alındıktan sonra Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Alço'nun durumuyla ilgili bilgileri paylaşarak, kalp yetmezliği, akciğer ödemi ve beyin damar tıkanıklığı tespit edildiğini ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini açıkladı.
Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın teknede yarı çıplak şarkı söylerkenki anlarını alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Seçkin, Yıldızhan'ı daha önce kadın sanatçılara yönelik sözleriyle eleştirmişti.
Gaddar dizisindeki başrolüyle yeniden gündemde olan oyuncu Çağatay Ulusoy ve Kıvanç Tatlıtuğ'un küstüğü iddiaları uzun zamandır gündeme geliyordu. Ancak Ulusoy, bir mekan çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada aralarında küslük olmadığını belirtti. İkili, sosyal medyada birbirlerini takip etmediklerini ve yoğun iş temposu nedeniyle görüşemediklerini söyledi.
Hastanede tedaviye alınan Yeşilçam'ın usta sanatçısı Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alço'nun tedavisinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde devam edileceği belirtildi.
Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, ''Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin'' dedi.
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
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