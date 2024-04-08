Yasemin Şefkatli bebeğinin son durumunu anlattı: Ay sonu bir operasyon daha geçirecek

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İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile nikah masasına oturan Yasemin Şefkatli, ocak ayında İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdiği ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklerinin birinde doğuştan rahatsızlık olan Şefkatli, son durumu anlattı.

"DURUMU İYİ"

Doğum yaptıktan kısa bir süre eski formuna kavuşan ve bu süreçte sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şefkatli, 3 günlükken ameliyat olan bebeğinin bir operasyon daha geçireceğini söyledi. Instagram hesabından bebeğinin durumundan bahseden ünlü isim "Evet dün bu konuyu konuşamadık. Ayel'i dün doktoru çok iyi gördü. Bu ay sonu operasyonu var. Bunun bir süreç olduğunu ama her şey güzel gidecek inşallah ayrıca iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çiftinin bebeklerini 3 günlükken kalbindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olmuştu.