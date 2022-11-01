45 yaşındaki Ece Sükan bikinili paylaşım yaptı! Fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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45 yaşındaki Ece Sükan bikinili paylaşım yaptı! Fiziğiyle hayran bıraktı

01.11.2022 09:37

Paylaştığı tatil pozlarıyla sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, ekim ayında da denize girmeyi ihmal etmedi. Bikinili pozlarını paylaşan 45 yaşındaki Sükan, düzgün fiziğiyle takipçilerinin beğenisini topladı.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Ece Sükan, ekim ayının son günlerinde de tatiline devam etti. Denizin keyfini çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Yazın büyük bölümünü Bodrum'da geçiren Sükan, havaların soğumasına rağmen tatiline devam ediyor. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan oyuncu, son olarak siyah bikinisiyle denize girdiği anları paylaştı. Sağlıklı beslenmeye ve spor yapmaya özen gösteren 45 yaşındaki Ece Sükan, kusursuz fiziğiyle de genç kızlara taş çıkarttı.

Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bırakıyor
Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bırakıyor
Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bıraktı
Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bıraktı
Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bıraktı
Bikinili pozunu paylaşan 45 yaşındaki Ece Sükan, fiziğiyle hayran bıraktı
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Son Dakika Magazin 45 yaşındaki Ece Sükan bikinili paylaşım yaptı! Fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 45 yaşındaki Ece Sükan bikinili paylaşım yaptı! Fiziğiyle hayran bıraktı - Son Dakika
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