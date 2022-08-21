Şarkıcı İrem Derici'den konser sonrası paylaşım: Gece 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım - Son Dakika
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Şarkıcı İrem Derici'den konser sonrası paylaşım: Gece 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım

21.08.2022 20:43

Yaz konserlerine devam eden ünlü şarkıcı İrem Derici, konser sonrası ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Derici, "Ben 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışan Derici arada tatile kaçsa da konserlerinde çok enerji harcıyor. Derici son konserinde de hayli ter döktü.

Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter olduğu anları paylaştı, dekoltesi de bomba

KAN TER İÇİNDE KALDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen derici, kan ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter olduğu anları paylaştı, dekoltesi de bomba

SAHNEDE DE ZOR ANLAR YAŞADI

Antalya'da konser veren Derici'nin aşırı sıcaklar nedeniyle sahnede bile zor anlar yaşadığı ve çok sıcakladığı belirtildi.

"SAAT 2'YE KADAR DUŞ ALSAM ANCAK PAKLANIRIM"

Konser sonrası halini paylaşan Derici "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter olduğu anları paylaştı, dekoltesi de bomba

"ALLAH SESİME ZEVAL VERMESİN"

O hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu sözleri kullandı; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. Kuramadı.

İşte Derici'nin yaptığı paylaşımlar:

Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter olduğu anları paylaştı, dekoltesi de bomba
Ünlü şarkıcı İrem Derici sırılsıklam ter olduğu anları paylaştı, dekoltesi de bomba
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İrem Derici, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı İrem Derici'den konser sonrası paylaşım: Gece 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım - Son Dakika


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