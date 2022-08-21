Ünlü şarkıcı İrem Derici, yaz konserlerine ara vermeden devam ediyor. Yoğun bir tempoda çalışan Derici arada tatile kaçsa da konserlerinde çok enerji harcıyor. Derici son konserinde de hayli ter döktü.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen derici, kan ter içinde kaldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Antalya'da konser veren Derici'nin aşırı sıcaklar nedeniyle sahnede bile zor anlar yaşadığı ve çok sıcakladığı belirtildi.
Konser sonrası halini paylaşan Derici "Ben 2'ye kadar duş alsam ancak paklanırım. Arkadaşlar o kadar her şeye bedel ki çok eğlendim müthiş bir konserdi" sözlerini kullandı.
O hallerini Instagram'da paylaşan birine ise şu sözleri kullandı; "Allah sesime zeval vermesin, ter dediğin nedir kurur. Kuramadı.
İşte Derici'nin yaptığı paylaşımlar:
Son Dakika › Magazin › Şarkıcı İrem Derici'den konser sonrası paylaşım: Gece 02.00'ye kadar duş alsam ancak paklanırım - Son Dakika