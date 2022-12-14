Kadınları hamile bırakıp kaçtığı iddialarını reddediyordu! Ezel Bayraktar'a Müge Anlı'dan dikkat çeken soru: Aseksüel misin?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran Tuğba ve Mehmet çifti 300 bin TL'lik tedavi parasının Mehmet'in kardeşi Ömer Can Aslanhan tarafından çalındığını söyleyerek yardım istedi. Hakkındaki iddiaların ardından canlı yayına çıkan Aslanhan, "Parayı çarçur ettim. Kazanınca paralarını vereceğim" dedi. Genç adamın Ezel dizisinden etkilenerek adını "Ezel Bayraktar" olarak değiştirmesi de ağızları açık bıraktı.

"3 KADINLA TATİLE GELEREK PARA SAÇTI"

Ağabey ve yengesinin parası borç alarak ödeyeceğini söyleyen yeni adıyla Ezel Bayraktar hakkında canlı yayına çok sayıda ihbar telefonu geldi. Telefonla yayına bağlanan bir kişi Ezel Bayraktar için "2,5 ay önce Antalya Lara'da deli gibi para saçıyordu, yanında 2-3 tane kadın vardı. Orada garsonlara rahat 2,5-3 bin lira para dağıttılar. Otel değil, bir mekandı" dedi.

"PARANIN YARISINI KRİPTO PARAYA YATIRDIM AMA BATTIM"

Tatile gittiği iddiasını kabul etmeyen Ezel Bayraktar ise Müge Anlı'nın "Parayı ne yaptın?" sorusu üzerine "Paranın yarısını yedim zaten, yarısını da kriptoya yatırdım, orada da zarar ettim" şeklinde konuştu. Kar elde etmek için parayı kripto paraya yatıran Bayraktar, 150 bin TL yatırdığını ancak zarar ederek baktığını söyledi.

"KADINLARI HAMİLE BIRAKIP ATIYORMUŞ"

Bayraktar hakkında konuşan yengesinin ablası Emine Hanım ise "Zaten bunun kaç tane karısı var, hamile bırakıp atıyormuş" diyerek ağızları açık bıraktı.

"ASEKSÜEL MİSİN?"

Kadınları hamile bıraktığı iddiasını da kesin bir dille yalanlayan Bayraktar, "Ne yapayım, yatmadığımı ispatlamak için ürolojiye mi gideyim" deyince Müge Anlı "Niye aseksüel misin sen?" diye sordu. Bayraktar ise "Hayır, yapmıyorum ki iftira atıyorlar" dedi.

EZEL BAYRAKTAR AĞABEYİNİN OĞLU MU?

Diğer yandan Ömer'in yani Ezel Bayraktar'ın Mehmet'in oğlu olduğu da gelen iddialar arasında yer aldı. Müge Anlı da Mehmet Bey'e, Ezel'in kendisinin oğlu olduğu yönünde iddialar olduğunu sorunca, Mehmet "Ben 10 yaşında mı evlenmişim" dedi. Anlı, "Aranızda 20 küsür yaş var" diyerek iddianın doğru olmadığını belirtti. Abisinin parayı kendisine vermesiyle ilgili de konuşan Ezel Bayraktar," Ağabeyim, 'O salaktır harcayamaz, bilmez harcamayı, salaktır' dedi. Zoruma gitti" şeklinde konuştu.

"OYUNCULUK VAADİYLE İNSANLARI KANDIRAN BİR SAHTEKAR"

Amatör karikatürcü olduğunu söyleyerek yayına bağlanan bir vatandaş da Ezel Bayraktar için "Dizilerde rol almak hepimizin hayaliydi, bu arkadaş bize umut dağıttı, bizden para aldı. Daha sonra geri dönüş yapmadı. Anladık zaten çok geçmeden bunun dolandırıcı olduğunu. Çok insanı dolandırdı. Kızlara farklı yanaşarak kandırıyor. Müge Anlı lütfen bu beyefendinin dizilerde rol almasının önüne geç, bu insanları kandıran bir sahtekar" ifadelerini kullandı.

MÜGE ANLI: CİNLERİM TEPEME ÇIKIYOR

Müge Anlı "Sizden ne şekilde para aldı?" diye sorunca "'Benim tanıdığım var, cast ajanslarında bildiklerim var, sizlere yardımcı olacağım' dedi. Sahtekarlığıyla bilinen birisi. Kripto falan da oynadığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Müge Anlı, Ezel Bayraktar'ın hesap geçmişini göstermesini istedi. Ezel Bayraktar ise uygulamaya giremediğini ifade etmesiyle küplere binen Anlı, "İyice benim cinlerim tepeme çıkıyor" diyerek tepki gösterdi.