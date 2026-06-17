Dünyaca ünlü Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa ve aktör Callum Turner, günlerce konuşulan 3 günlük görkemli düğünlerinin ardından çıktıkları balayında da magazin gündeminin zirvesine yerleşti. İtalya'nın göz kamaştıran Amalfi Sahili’nde romantik bir balayı tatili yapan taze evliler, plajda sergiledikleri rahat tavırlarla sınırları zorladı.
Lüks sahil beldesinde denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü çift, yüzdükten sonra herkesin gözü önünde plaj duşunun altına girdi. Birbirlerini yıkarken hayli samimi ve neşeli anlar yaşayan Dua Lipa ve Callum Turner’ın o romantik dakikaları, peşlerindeki paparazziler tarafından anbean görüntülendi.
Fotoğrafların dünya basınında yayınlanmasının ardından sosyal medya adeta çalkalandı. İkilinin halka açık bir plajda sergilediği bu aşırı romantik ve rahat haller, kullanıcılar arasında büyük bir tartışma başlattı. Fotoğraf karelerini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, şaşkınlığını gizleyemeyerek "Sizin eviniz, otel odanız yok mu?" yorumunu yapmaktan kendini alamadı.
Son Dakika › Magazin › Yeni evli çiftin plajdaki tavırları pes dedirtti: Sizin eviniz, odanız yok mu? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?