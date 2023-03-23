Hababam Sınıfı'nın Kıvırcık Ömeri'ydi, Talip Güran'ın son hali görenleri şaşırttı

Dünden beri toplanan imza sayısına bakın! Tam bir hayal kırıklığı

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor filminin dikkat çeken isimleri arasında gelen ve rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Talip Güran, oyunculuğu bırakarak Bodrum'da sakin bir hayat yaşamaya başladı. Ekranlardan uzak olan oyuncunun son hali de gündem oldu.

MARANGOZLUK YAPMAYA BAŞLADI

Oyunculuğu bıraktıktan sonra tahta sandalye üretimi yapmaya başlayan Güran, Bodrum'da yaşamına devam ediyor. Sinemaya 1972 yılında "Tatlı dillim" filmiyle giren, 1978 yılında rol aldığı "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" filmindeki "Kıvırcık Ömer" rolüyle üne kavuşan Talip Güran hayatı boyunca sadece 2 filmde rol almıştır.

KEMAL SUNAL'IN YER ALMADIĞI TEK FİLMDİ

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor, Kemal Sunal'ın yer almadığı ilk Hababam Sınıfı filmi olarak 1978 yılında seyirci karşısına çıktı. Dizinin başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Perran Kutman gibi isimler yer aldı.