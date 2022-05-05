Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı! - Son Dakika
Üye Girişi

Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!

05.05.2022 18:25

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Bahar Öztan daha önce 3 kez yendiği kansere tekrar yakalandı. Öztan'ın tedavisine hemen başlandı.

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı

YAŞAMINI BODRUM'DA SÜRDÜRÜYOR

Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor. 'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı. Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı. Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı.

'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı
'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı
'Yeşilçam'ın Gamzeli Güzeli' Bahar Öztan yeniden kansere yakalandı
YORUMLAR
500
Adana'da eski sinema sokağının duvarlarına Yeşilçam oyuncuları resmediliyor Adana'da eski sinema sokağının duvarlarına Yeşilçam oyuncuları resmediliyor Bodrum ve Yunan adalarını resmetti Bodrum ve Yunan adalarını resmetti

Türk Sineması, Bahar Öztan, Yeşilçam, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı! - Son Dakika


Son Dakika
18:25 Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı!
18:19 Avukat Damla Koçak açıkladı! İşte milyonlarca özel sandık emeklisinin ikramiye bilmecesinin detayları
17:51 Ümit Özdağ'ın adını duyan Süleyman Soylu sinirden deliye döndü: Hayvandan aşağı biridir
17:49 Hrant Dink cinayetinde mahkeme kararını kesinleştirdi: 61 sanığa verilen cezalar onandı
17:25 AK Parti'den sağlık çalışanlarıyla ilgili mali düzenleme açıklaması: Mayısta TBMM'ye sunmaya hazırlanıyoruz
17:18 Afganistan'da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 18:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement