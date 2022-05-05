Yeşilçam'ın usta oyuncu Bahar Öztan tekrar kansere yakalandı! - Son Dakika

Türk Sineması'nın sevilen oyuncularından olan Bahar Öztan'dan üzen haber geldi. Daha önce 3 kez kanseri yenen Öztan'ın, kanserle mücadelesine yeniden başladığı öğrenildi. Kolon kanserine yakalanan Öztan'ın tedavi sürecinin iyi gittiği ifade edildi.

YAŞAMINI BODRUM'DA SÜRDÜRÜYOR

Yaşamını Bodrum'da sürdüren oyuncu, şu sıralar ailesiyle moral depoluyor. 'Şaşkın Milyoner' ve 'Ortadirek Şaban' gibi Yeşilçam'ın unutulmayan yapımlarında rol alan Öztan, İstanbul'dan taşındıktan sonra oğlu Yiğit Çolak ile Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962 tarihinde İskenderun'da dünyaya geldi. Öztan'ın ekranlarla ilk tanışması, bir şampuan reklamıyla gerçekleşti. Sonrasında birçok reklam, dizi ve film projesinde boy gösteren Öztan, şöhretin ilk yıllarında 'Gamzeli Güzel' olarak anılmaya başlandı. Yapımcıların dikkatini çeken Öztan, ilk filmi olan Şaşkın Milyoner'le sinemaya adım attı ve güzel oyuncuya, birçok kapı aralandı. Ticaretle de ilgilenen Öztan, 1991 yılında Bodrum Yalıkavak'ta otel işletmeye başladı.