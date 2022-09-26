Yetenek Sizsiniz ile tanınan Cem Yenel, en büyük hedefini anlattı: Türkiye'yi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorum

14 yaşındayken katıldığı Yetenek Sizsiniz'de söylediği yabancı şarkıyla hafızalara kazınan genç şarkıcı Cem Yenel, Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

"OKULDA ŞARKI SÖYLEDİĞİMDE HERKES AYAKTA ALKIŞLADI"

Müziğe başlama sürecinden bahseden genç şarkıcı, "Çocukluğum hep müzikle geçti. Onlar da beni bu yolda besledi. 14 yaşındayken de Yetenek Sizsiniz'e katıldım. 2 yaşından beri de şarkı söylüyorum. Yetenek Sizsiniz'e katılmadan önce kimseye şarkıcı olmak istediğimi söylememiştim. 11 yaşında ortaokuldayken bir sene sonu müsabakası olacaktı ve şarkı söyleyecek birini arıyorlardı. Sınıftaki arkadaşlarım benim sesimin güzel olduğunu söylemiş. Orada bir şarkı söyledim ve beni seçtiler. Müsabakada söylediğimde de herkes ayakta alkışladı" dedi.

"YETENEK SİZSİNİZ HAYATIMA MÜZİĞİ KATTI"

Yetenek Sizsiniz'e katılma sürecinden bahseden genç şarkıcı, "Yetenek Sizsiniz'e çıkan bir yarışmacı jüriler çok beğenince ben de katılmak istedim. İyi ki de katılmışım. Yetenek Sizsiniz benim kendimi tanıma şeklimi değiştirdi. Öncesinde şarkıcı olarak müzik yapmak istediğimi bilmiyordum. Hayatı seven biriyim ama sanki müzik dışında yaptığım her şey sanki doktor sedyesinde beklemek gibi. Yetenek Sizsiniz benim hayatıma müziği kattı" şeklinde konuştu.

"AJDA PEKKAN'IN BENİ BEKLEDİĞİNİ DUYUNCA İNANMAMIŞTIM"

Usta sanatçı Ajda Pekkan'ın sahnesine konuk olan Süperstar ile şarkı söyleyen Cem Yenel, yaşadığı heyecanı da şu sözlerle anlattı: "Ajda Pekkan'ın benim için 'son günlerin parlayan yıldızı' demesi inanılmaz bir şeydi. Bir gün bir telefon geldi ve 'Ajda Pekkan senin şarkını çok beğendi ve seni provaya bekliyor' dediler. İlk duyduğumda inanamamıştım. her jenerasyonun sevdiği biri olduğu için ondan bir şey duymak beni özgüvenime katkı sağladı. Bu işe daha sıkı sarılmamı sağladı."

"ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TÜRKİYE'Yİ TANITMAK İSTİYORUM"

"En büyük hedeflerimden biri bu işi yaparken mutlu olmak ve dinleyicileri mutlu etmek. Kendini sürekli bir yarışın içinde hissediyorsan bunun hiçbir önemi yok. Uluslararası platformlarda Türkiye'yi tanıtmak hedeflerimden ilki. Dünyada müzik anlamında bir panayır var. Türkiye'deki müziklerden bir sentez yapabilirsem o panayırın bir yıldızı olabiliriz diye hissediyorum. Dünya müziğine girebilmeyi çok istiyorum. Ajda Pekkan'ın bana ilham olduğu gibi ben de insanlara ilham olmak istiyorum."